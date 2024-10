Jerry Jones critica apresentadores de rádio durante entrevista agressiva sobre as lutas dos Cowboys

FRISCO, Texas – Jerry Jones ficou irritado durante sua aparição semanal no rádio na terça-feira, quando estava prestes a ser questionado se a falta de agressividade do Dallas Cowboys na entressafra teve algum papel em seu início de 3-3.

O antigo proprietário e gerente geral dos Cowboys parecia até ameaçar os empregos dos anfitriões Shan Shariff, RJ Choppy e Bobby Belt.

“Ouça, deixe-me dizer o que farei a respeito, vou deixar-nos sentar e analisar as decisões que tomamos nos últimos anos. OK? Vou dar uma olhada nisso”, disse Jones na terça-feira. 105.3 O Torcedor em Dallas. “Agora, se você acha que estou interessado em um maldito telefonema com você pelo rádio e ficar sentado aqui jogando tudo de bom fora junto com a máquina de lavar louça, você deve estar fumando alguma coisa aí esta manhã. Eu não estou … E eu realmente não… e nem quero que nossos ouvintes me ouçam falar sobre isso. Seu trabalho não é me deixar repassar os motivos pelos quais eu fiz alguma coisa. sinto muito por ter feito isso. Esse não é o seu trabalho.

“Esse não é o seu trabalho ou vou pedir a alguém para fazer essas perguntas, homens. Não, não. Não estou brincando.”

Jones estava viajando na terça-feira para Atlanta para o encontro de outono da liga da NFL, mas as consequências da pior derrota em casa dos Cowboys durante sua gestão – uma derrota por 47-9 para o Detroit Lions – ainda estão soando.

“Você não vai descobrir o que o time está fazendo de certo ou errado”, disse Jones aos 105.3 anfitriões. “Se você ou qualquer cinco ou dez como você, você precisa vir para esta reunião que irei hoje – as 32 equipes aqui. Vocês são gênios. OK. Vocês realmente acham que vão sentar aqui com um microfone e me contar todas as coisas que fiz de errado e sem ultrapassar os direitos?”

Jones apoiou a força do elenco dos Cowboys.

“Bem, em primeiro lugar, onde você vai conseguir jogadores? Sério? Onde você vai conseguir jogadores para a próxima semana contra o San Francisco?” Jones disse, referindo-se ao próximo jogo dos Cowboys após o adeus da Semana 7. “Agora, número 1, eu vi esses jogadores. Vi cada um deles executar como você deseja que as jogadas sejam executadas e fazer seu trabalho dentro da função. Isso não aconteceu outro dia, e pagamos as consequências por isso, mas já vi os jogadores fazerem isso.”

Jones mencionou os recentes acordos recordes de Dallas com o quarterback Dak Prescott e o wide receiver CeeDee Lamb e também citou a “defesa short-handed” de Dallas, que foi devastada por lesões nas últimas semanas.

“Sei que temos um pessoal excelente”, disse ele. “Pessoal muito notável. Acabamos de tornar nosso quarterback o jogador mais bem pago da NFL. Acabamos de liderar as paradas da lista de receptores. Então, arrumamos nossa cama em relação a como abordaríamos nosso pessoal-chave. Estávamos falta de mão de obra na defesa, mas todo mundo fica com falta de mão de obra. Isso realmente não é uma desculpa na NFL. Sua profundidade deve aumentar e você deve ser capaz de – se puder – compensar até certo ponto. não podemos compensar a lacuna, por assim dizer, que tínhamos entre a forma como o nosso ataque jogava e a forma como deveríamos jogar.

“Agora vou dar muito crédito a Detroit. Eles vieram atrás de nós e nos perseguiram e colocaram caras em cima de cada atacante ofensivo que você tinha, e eles atacaram e colocaram o tipo de pressão que deu a Dak um muitos problemas e deu muitos problemas ao nosso jogo. Temos que ser capazes de lidar com isso.”

No início da entrevista, Jones não deixou terminar uma pergunta sobre uma possível mudança de treinador principal com Mike McCarthy, observando que ele havia feito isso outra vez em 2010, de Wade Phillips para Jason Garrett.

“E não farei outros durante a temporada”, disse ele.

Os Cowboys estavam 1-7 no momento da expulsão de Phillips, e Jones expressou algum arrependimento pela mudança porque Phillips venceu um Super Bowl com o Denver Broncos como coordenador defensivo.

Jones disse que as mudanças de treinador durante a temporada geralmente “não são boas e geralmente ineficazes. Elas simplesmente não são boas”.

Os Cowboys têm a 25ª posição na defesa em termos de jardas e a 30ª posição em pontos por jogo, depois de terminar o ano passado em quinto lugar em ambas as categorias. Eles tiveram que superar inúmeras lesões, incluindo quatro titulares que perderam pelo menos um jogo: Micah Parsons, DeMarcus Lawrence, Eric Kendricks e DaRon Bland.

Ofensivamente, eles têm uma média de 21 pontos por jogo, depois de terminar em primeiro lugar no ano passado, com 29,9 pontos por disputa. As 11 ofertas dos Cowboys são as segundas mais da liga.

“Haverá um campeão do Super Bowl. O que os outros fazem de errado? Há um campeão do Super Bowl”, disse Jones. “Agora queremos ser campeões e tenho certeza que não jogaremos a toalha hoje por causa do que aconteceu no domingo.

“Mas não vou ficar sentado aqui e desperdiçar muita energia, muito tempo e ‘vamos conversar sobre o que eu deveria ter feito em 2007 ou 2017’. Vamos lá, vamos lá, eu tenho mais tempo do que isso e nem tenho tempo neste grande programa para relembrar as decisões.