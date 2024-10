Jessica Chastain recebe críticas mistas sobre reembolso da JetBlue de US $ 15

Jéssica Chastain está recebendo críticas mistas nas redes sociais por causa de suas críticas à JetBlue e ao tratamento de um reembolso de US$ 15 da companhia aérea.

Aqui está o problema… A atriz e seu marido, Gian Luca Passi de Preposulo fez um voo JetBlue de 6 horas, mas o sistema de entretenimento não funcionou, então Jéssica reclamou com a administração da empresa.

Em uma postagem agora excluída no X, Jessica reclamou que seu voo custou US$ 1.500, o que foi apenas 1/100 do que ela pagou pela experiência geral de voo.