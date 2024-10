Jets planejam carga de trabalho completa para WR Davante Adams x Steelers

O wide receiver Davante Adams, que perdeu seus últimos três jogos com o Las Vegas Raiders devido a uma lesão no tendão da coxa, se recuperou e terá carga total de trabalho pelo New York Jets na noite de domingo contra o Pittsburgh Steelers.

Talvez o ar fresco de Nova Jersey proporcionasse certos poderes de cura que ele não tinha em Las Vegas. Seja qual for o caso, o técnico interino Jeff Ulbrich confirmou que Adams – cujo pedido de troca foi atendido na terça-feira – desempenhará um papel significativo para os Jets (2-4), que perderam três jogos consecutivos.

“Não sabíamos o que esperar da vinda dele para cá”, disse Ulbrich na sexta-feira. “Obviamente ele estava listado no relatório de lesão devido a uma lesão no tendão da coxa, então tivemos que fazer uma avaliação assim que ele chegou aqui, e ele estava fantástico.”

Para uma leve surpresa, o wide receiver Mike Williams estará ativo no jogo, disse Ulbrich. Seu status parecia estar em aberto depois que ele faltou ao treino de quarta e quinta-feira por motivos pessoais. Ele compareceu ao treino de quinta-feira, mas ficou afastado mesmo estando saudável.

Nem Williams nem Ulbrich divulgaram o motivo da pausa de dois dias. Williams foi criticado pelo quarterback Aaron Rodgers por seguir o caminho errado na interceptação decisiva do jogo na derrota de segunda-feira à noite por 23-20 para o Buffalo Bills. No dia seguinte, os Jets negociaram por Adams, o que significa um papel reduzido para Williams, que agora é alvo de rumores comerciais.

Escolhas do Editor

1 Relacionado

Na sexta-feira, Williams evitou ser questionado se deseja ser negociado.

“Estou onde meus pés estão”, disse ele. “Isso é o principal para mim. Vim aqui por uma razão. Estou aqui. Estou animado para este fim de semana… e para jogar no domingo.”

Williams indicou que Rodgers iniciou uma reunião individual para discutir a situação na noite de segunda-feira. O ex-wide receiver do Los Angeles Chargers não entrou em detalhes sobre a conversa, mas insistiu que não ficou chateado com a forma como foi escolhido por seu quarterback.

“Eu só preciso estar na linha vermelha”, disse Williams com um sorriso, referindo-se à linha pintada nos campos de treino para treinar os receptores a não desvanecerem suas rotas verticais muito perto da linha lateral.

Rodgers disse que Williams deveria ter permanecido na linha imaginária na segunda-feira, em vez de interromper sua rota. É incomum um quarterback criticar um companheiro de equipe dessa forma; Rodgers disse que estava apenas dando uma resposta honesta a uma pergunta específica.

Questionado sobre sua química em campo com Rodgers, Williams disse: “Definitivamente ainda estamos construindo”.

Williams provavelmente será o WR4, atrás de Adams, Garrett Wilson e Allen Lazard. Williams disse que estava “animado” por ter Adams na equipe. Wilson compartilhou esse sentimento, dizendo que Adams foi “um dos meus jogadores favoritos” enquanto crescia.

“É uma grande oportunidade para aprender muito e espero que possamos fazer isso acontecer e começar a ganhar jogos, no final das contas”, disse Wilson à ESPN.

Questionado se estava preocupado em perder alvos, Wilson, o jogador mais visado da NFL, disse: “Não, no final das contas, se eu perder alguns alvos, tudo bem. [in Week 5]. Não são necessários tantos para chegar onde quero.”

Enquanto isso, Adams, que não jogou nem treinou nas últimas três semanas com os Raiders, participou ativamente todos os dias desta semana e não tem nenhuma designação de lesão para domingo.

Os Jets têm grandes expectativas para Adams.

“Ele tem 31 ou 32 anos, qualquer que seja a idade, mas nunca se sabe”, disse Ulbrich. “Ele parece igualmente explosivo e rápido, e [we’re] estou muito animado para integrá-lo a este ataque.

“Obviamente, não é tanto a curva de aprendizado que um cara típico teria. Por um lado, ele é experiente. Dois, ele está familiarizado com o ataque. Três, seu relacionamento com Aaron é obviamente de próximo nível. Então, estou animado para fazê-lo ir.”

Tim Keown da ESPN contribuiu para este relatório.