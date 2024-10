Jets rebaixam Nathaniel Hackett e tocam em Todd Downing para chamar o ataque

FLORHAM PARK, NJ – Em seu segundo dia completo de trabalho, o técnico interino do New York Jets, Jeff Ulbrich, fez uma grande mudança em sua equipe técnica, retirando as responsabilidades de playcall do coordenador ofensivo Nathaniel Hackett.

A mudança, anunciada por Ulbrich na quinta-feira, tem uma camada adicional de significado porque Hackett é um confidente de Aaron Rodgers. Uma das principais razões pelas quais Rodgers quis ser negociado com os Jets no ano passado foi seu relacionamento próximo com Hackett.

O novo playcaller é Todd Downing, ex-coordenador ofensivo do Tennessee Titans que treina os quarterbacks e detém o título de coordenador de jogos de passes. Ele terá “toda palavra sobre o plano de jogo e, em última análise, sobre as jogadas que serão convocadas dentro do jogo”, disse Ulbrich.

“Isso é mais um subproduto de uma abordagem diferente das coisas”, disse ele, explicando seu raciocínio. “Não estou dizendo que seja uma abordagem melhor ou pior das coisas, mas apenas uma abordagem diferente, uma abordagem nova.”

Hackett permanecerá na equipe em uma função não revelada. Ulbrich disse que nenhum título mudará, apenas funções, e também anunciou que permanecerá como coordenador defensivo e continuará convocando jogadas. Ele espera se envolver no ataque a tempo, procurando “infundir minha personalidade” naquela unidade.

A chave para a mudança, é claro, é como isso funciona com Rodgers. Ulbrich disse que discutiu o assunto com o quatro vezes MVP.

“Foi obviamente – não necessariamente um choque, mas estamos familiarizados com o relacionamento que ele tem com Nathaniel”, disse Ulbrich. “Eles são amigos muito, muito bons, com longa data. Então, ele entendeu a decisão e a apoiou, e tenho sorte por isso.”

Downing estreia na noite de segunda-feira contra o Buffalo Bills (3-2) no MetLife Stadium. Se os Jets (2-3) vencerem, eles terão uma parte do primeiro lugar na AFC East.

O ex-técnico Robert Saleh, demitido na terça-feira pelo proprietário Woody Johnson, estava se preparando para rebaixar Hackett quando informado de sua demissão, disseram fontes. Na terça-feira, em sua coletiva de imprensa introdutória, Ulbrich deixou claro que estava cogitando mudanças. Ele foi evasivo quanto a Hackett ser o playcaller.

Hackett foi contratado em 2023 para substituir Mike LaFleur, que Saleh contratou em 2021. Embora os Jets tenham minimizado a conexão de Hackett com Rodgers, a esperança clara era que a presença de Hackett atrairia o quatro vezes MVP para Nova York. E funcionou – a troca, não a ofensa.

Em 22 jogos sob o comando de Hackett (apenas cinco jogos completos com Rodgers), o ataque dos Jets ficou entre os piores da liga. Nesse período, eles ficaram em 29º lugar em pontos por jogo (16,4) e 30º em total de jardas por jogo (273).

Rodgers jogou apenas quatro snaps em 2023 por causa de uma ruptura no tendão de Aquiles, e o ataque nunca se ajustou, já que os Jets passaram por três zagueiros reserva. Eles contavam com um grande impulso nesta temporada com Rodgers saudável, mas seus números nos primeiros cinco jogos são praticamente idênticos aos da temporada passada com Zach Wilson como zagueiro: mesmo número de pontos (93) e quase o mesmo número de jardas por jogo (284 a 287).

Rodgers, 40 anos, teve um dos piores começos de sua carreira. Ele tem uma média de apenas 6,0 jardas por tentativa, a menor de sua carreira em cinco jogos. O running back Breece Hall tem uma média de apenas 3,0 jardas por carregamento, e a proteção de passe permitiu 25 rebatidas de quarterback nos últimos dois jogos, deixando Rodgers com uma torção no tornozelo e uma dor no joelho.

Na quarta-feira, durante sua aparição semanal no “The Pat McAfee Show”, Rodgers reconheceu que “deve haver alguma mudança” e que ele está “a bordo” com quaisquer mudanças no ataque.

Downing, 44, em sua segunda temporada com os Jets, atuou como coordenador no Oakland Raiders (2017) e Titans (2021-2022). Ulbrich disse sobre as ofensas de Downing no Tennessee: “[They were] implacáveis, eles finalizaram, correram a bola, jogaram em seus termos, e esse é definitivamente um estilo que me atraiu.” Essas ofensas foram lideradas pelo famoso running back Derrick Henry.

Downing herda uma unidade talentosa que carece de identidade, conseguiu apenas dois touchdowns nos últimos dois jogos e tem lutado para marcar no início dos jogos.

“Temos que ser assertivos”, disse Ulbrich. “Temos que jogar com confiança. Temos que fugir da bola, temos que jogar nos nossos termos. Não podemos ter medo de erros e meias-ações. Temos que jogar isso jogo em nossos termos e estou muito confiante de que veremos isso na noite de segunda-feira.”