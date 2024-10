Jim Donovan, locutor de rádio dos Browns, morre de câncer aos 68 anos

CLEVELAND – Jim Donovan, o amado locutor de rádio do Cleveland Browns e participante de esportes na TV por mais de quatro décadas, morreu no sábado. Ele tinha 68 anos.

Donovan se aposentou de sua carreira de radiodifusão no início deste ano e se afastou de suas funções nos dias de jogo com o time antes desta temporada, enquanto lutava contra o câncer. Ele convocou os jogos do Cleveland desde o renascimento da expansão do time em 1999.

“Este é um dia incrivelmente difícil para nós e para toda a organização do Cleveland Browns”, disseram os proprietários do Browns, Dee e Jimmy Haslam. “Seu impacto como Voz dos Browns por 25 anos é imensurável, pois ele tocou a vida de nossos fãs todos os domingos com seu amor pelos Browns e seu brilho em seu ofício.

“Ele fará muita falta, mas cimentou um legado que viverá para sempre. A única coisa que superou seu amor por esta cidade e por esta equipe foi o amor que ele tinha por sua família. Nossos pensamentos e orações estão com sua esposa, Cheryl , sua filha, Meghan, e todos que tiveram a sorte de ligar para Jimmy como família ou amigo.”

Nascido em Boston, conhecido por todos como “Jimmy”, Donovan conquistou os fãs de Cleveland com sua paixão, senso de humor e profissionalismo. Ele era um defensor dos detalhes, passando inúmeras horas se preparando para as transmissões dos jogos.

Donovan foi recentemente introduzido no Browns ‘Legends Club e no Greater Cleveland Sports Hall of Fame. Ele estava muito doente para comparecer aos eventos.

Quando foi forçado a renunciar em agosto, Donovan escreveu uma carta aos fãs dos Browns expressando sua gratidão pelo apoio.

“Há 25 anos que chamo os jogos dos Browns. Não se passou um dia sem que eu fizesse uma pausa e ficasse tão orgulhoso de ser ‘A Voz dos Browns’”, escreveu ele. “Cheryl, Meghan e eu agradecemos por todo o amor, apoio e orações durante meus momentos difíceis. É como ter uma família enorme ao nosso redor. E é isso que torna o Cleveland Browns tão especial. Você faz.”

Donovan teve que deixar o cargo de diretor esportivo da WKYC-TV no outono passado por vários meses para se submeter a um tratamento para leucemia. Ele voltou à cabine de transmissão a tempo de anunciar a campanha do time no final da temporada para os playoffs.

Ele havia sido diagnosticado com leucemia linfocítica crônica em 2000 e foi submetido a um transplante de medula óssea em 2011.

Formado pela Universidade de Boston, Donovan chegou a Cleveland em 1985. Além de fazer reportagens locais sobre as três franquias esportivas profissionais da cidade, Donovan também teve várias atribuições em redes nacionais e fez parte da equipe de cobertura da NBC nos Jogos Olímpicos de Verão de 1992 e 1996.