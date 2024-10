Jim Harbaugh, do Chargers, sai contra Broncos com vibração atrial

DENVER – Depois de sair brevemente no primeiro quarto da vitória de domingo contra o Denver Broncos, o técnico do Los Angeles Chargers, Jim Harbaugh, disse aos repórteres que tem vibração atrial, um tipo de arritmia que faz o coração bater em uma frequência anormalmente alta, e que um surto o fez procurar atendimento médico.

Harbaugh foi ao vestiário, onde os paramédicos o trataram. Ele fez um eletrocardiograma e, eventualmente, seu coração voltou ao ritmo normal. Harbaugh voltou no final do primeiro quarto e treinou o resto do jogo.

Ele disse que já teve uma crise em um jogo antes. Ele disse que em 2012, quando treinava o San Francisco 49ers em um jogo contra o Chicago Bears no “Monday Night Football”, ele sentiu um batimento cardíaco irregular, mas terminou de treinar o jogo e foi ao médico depois.

Os médicos não conseguiram fazer o coração de Harbaugh voltar ao ritmo normal, então ele fez uma ablação, que é um procedimento que usa calor ou frio para destruir o tecido cardíaco que está causando batimentos cardíacos irregulares. Harbaugh disse que também fez uma ablação em 1999.

“2-0 com arritmia”, brincou Harbaugh.

Escolhas do Editor

1 Relacionado

Enquanto ele estava fora, o coordenador defensivo Jesse Minter foi o técnico interino, mas muitos jogadores nem sabiam que Harbaugh estava ausente durante o jogo ou que ele tinha um problema cardíaco.

O quarterback Justin Herbert descobriu quando um repórter perguntou a ele sobre a situação durante sua entrevista coletiva pós-jogo.

“Ele é durão”, disse Herbert. “Ele fez um ótimo trabalho em esconder isso porque eu não sabia disso. Eles fizeram um bom trabalho em manter a calma. Espero que ele esteja bem. Ele está bem?”

Harbaugh disse que sentiu desconforto no sábado à noite, mas não deu muita importância. Então, durante o aquecimento antes do jogo, ele percebeu que seu coração estava batendo irregularmente e finalmente notificou a equipe de treinamento no primeiro quarto. Ele não disse se faria outra ablação, mas observou que o momento das outras está no mesmo nível de fazer uma agora.

“Não sinto isso desde 2012”, disse Harbaugh. “Quero dizer, isso não aconteceu, mas aquele em 99, 13 anos depois, tive que fazer o procedimento novamente, e então percebi que estava chegando perto da marca dos 13 anos. outro em algum momento.”

O irmão de Harbaugh, John, técnico do Baltimore Ravens, estava no meio de sua entrevista coletiva após a vitória dos Ravens sobre o Washington Commanders, mas encerrou-a abruptamente para verificar Jim. O gerente geral do Chargers, Joe Hortiz, entrou em contato com John para informá-lo de que os médicos haviam liberado Jim e que ele estava bem.

Os Chargers venceram os Broncos por 23-16 para melhorar para 3-2.