Jim Henson Company não vende lote do Muppet Studios para a Igreja de Scientology

Mas em um comunicado divulgado no sábado… o espólio do lendário marionetista negou que alguma venda tenha existido.

“Em relação aos rumores recentes sobre a venda do estúdio La Brea, a família Henson não tem quaisquer relações comerciais com a Igreja de Scientology, e essa organização não está a ser considerada como potencial compradora da propriedade”, dizia a declaração. em parte.

“Ainda é intenção da família mudar a The Jim Henson Company para um novo local que ela possa compartilhar com a Jim Henson’s Creature Shop, mas neste momento a família não está em depósito com nenhum comprador”, de acordo com a propriedade.