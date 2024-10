Joan Laporta, do Barcelona, ​​critica críticas: estamos consertando o clube

Joan Laporta está em sua segunda passagem como presidente do Barcelona. Javier Borrego/AFP7 via Getty Images

O presidente do Barcelona, ​​Joan Laporta, criticou sua gestão no sábado, enquanto os membros aprovavam as contas do clube para 2023-24 durante sua assembleia geral anual.

Os membros presentes votaram – com 452 a favor e 156 contra – a favor das contas do conselho de Laporta para a última temporada, que incluíram um prejuízo líquido global de 91 milhões de euros (98,9 milhões de dólares), devido a problemas com o investimento em sua “Visão do Barça”. “subsidiária.

A votação, realizada por delegados que representam o quadro geral do clube, será vista como uma vitória de Laporta, já que alguns oponentes instaram os associados a rejeitar as contas.

Num discurso antes da votação, Laporta – que foi eleito para o seu segundo mandato como presidente do Barça em 2021 – defendeu a forma como a sua direcção lidou com o clube, que os levou a tomar medidas drásticas na tentativa de melhorar as suas finanças.

Estas medidas incluíram a venda de uma parte das receitas dos direitos televisivos do clube e de activos, como a produtora audiovisual Barça Studios, bem como a redução da massa salarial da equipa principal.

“Ainda não chegamos ao fim do caminho, mas é verdade que estamos melhor no sentido financeiro e esportivo do que em 2021”, disse Laporta. “Estamos recuperando as finanças no menor tempo possível. Estamos consertando as finanças sem que os membros tenham que colocar as mãos nos bolsos.

“Curamos a ferida que sangrava desde 2017. Os nossos rendimentos aumentaram, finalmente… estamos em melhor situação e há indícios claros disso. A redução da massa salarial desportiva significa que temos uma situação melhor. relação entre salários e renda Quando chegamos, era de 98%.

“Era insustentável. Também confiamos em jogadores locais. Só investimos [this summer] em Dani Olmo e Pau Victor. [Olmo] custou 47 milhões de euros.”

Laporta atacou os críticos do clube – sem nomeá-los – dizendo que eles tinham inveja do seu sucesso, referindo-se à investigação sobre os pagamentos que o Barça fez ao ex-vice-presidente de arbitragem da Espanha, José Maria Enriquez Negreira.

“Nosso hino diz isso. Lutamos contra tudo e contra todos”, disse Laporta. “Lutamos contra aqueles que continuam trazendo à tona o caso Negreira, que estamos ganhando na Justiça. Sempre que as coisas vão bem, elas voltam. querem nos destruir.”

O Barcelona está no topo da tabela da LaLiga sob o comando do novo técnico Hansi Flick, nomeado por Laporta no verão passado.

Flick disse em entrevista coletiva no sábado que Olmo, Gavi e Fermín López se recuperaram de lesões antes do jogo do Barça contra o Sevilla e provavelmente serão substitutos.

“É um passo importante para Gavi”, disse Flick, quando questionado sobre o meio-campista, que jogou pela última vez em novembro de 2023. “Fermin pode jogar. Olmo começará no banco”.