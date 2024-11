Joaquin Buckley defende a luta de Shavkat Rakhmonov, diz que ‘ninguém quer ver’ Ian Machado Garry

Joaquin Buckley quer a chance pelo título interino.

Nas quintas-feiras, foi divulgada a notícia de que o campeão meio-médio Belal Muhammad foi forçado a desistir da defesa do título do UFC 310 contra Shavkat Rakhmonov devido a uma lesão grave. Embora nada seja oficial, há relatos de que o UFC atualmente está em busca de um adversário substituto para Rakhmonov, talvez até pelo título interino dos meio-médios, e quase imediatamente Ian Machado Garry jogou o chapéu no ringue por essa oportunidade.

Mas não tão rápido, diz Buckley.

Quinta-feira à noite, Buckley divulgou um vídeo de resposta ao apelo de Garry a Rakhmonov, rejeitando a afirmação da invicta estrela irlandesa e sugerindo que ele estaria melhor servido para “assumir o trono”.

“Ei, olhe, vou deixar você terminar, mas tenho algo a dizer”, disse Buckley enquanto batia em um saco de pancadas. “Ninguém quer ver essa luta. As pessoas querem ver nocautes. As pessoas querem ver acabamentos. E é exatamente isso que pretendemos trazer, eu contra Shavkat. Ele tem 18 finalizações, 10 substituições, 8 nocautes, e seu garoto? Tenho 14 nocautes e acabei de nocautear meus dois últimos adversários ranqueados. Então, o que você acha que estou planejando fazer com esse cara?

“UFC, essa é a luta que vocês têm que travar. Como eu disse a todos vocês, vou assumir o trono e não vou jogar. Bum!”

Atualmente classificado em 9º lugar no ranking dos meio-médios do UFC, Buckley está em uma seqüência de cinco lutas sem perder desde que caiu para 170 libras. Mais recentemente, ele nocauteou Stephen “Wonderboy” Thompson no UFC 307 no início deste mês.

Garry, por sua vez, está em sétimo lugar no ranking do UFC e, mais recentemente, venceu Michael “Venom” Page por decisão acirrada no UFC 303 neste verão.

O UFC 310 acontece no dia 7 de dezembro, na T-Mobile Arena, em Las Vegas, e também conta com a luta pelo título peso mosca masculino entre Alexandre Pantoja e Kai Asakura.