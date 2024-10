Joaquin Buckley se encontrou com Daniel Cormier antes do UFC 307 e revela planos de enviar ‘Wonderboy’ para o Karate Combat

Joaquin Buckley está fazendo o possível para manter o foco total em Stephen Thompson no UFC 307, mas algumas brigas antigas continuam puxando-o em direções diferentes.

Talvez o encontro mais interessante tenha sido finalmente sentar e discutir suas diferenças com Daniel Cormier, membro do Hall da Fama do UFC, depois que eles travaram uma guerra de palavras no início deste ano. O incidente resultou de Cormier criticando a decisão de Buckley de convocar Conor McGregor após uma vitória, o que levou a uma troca feia nas redes sociais.

Buckley disse mais tarde que esperava se encontrar com Cormier antes de sua luta no UFC 307 para resolver suas diferenças.

“Acabei de falar com a DC”, revelou Buckley durante o media day do UFC 307. “Isso foi legal. Estávamos na frente da câmera, pensei que íamos ficar um pouco sozinhos na sala só para podermos conversar como homens.

“Mas é o que é, tivemos uma boa conversa. Uma boa entrevista. As pessoas poderão ver isso. Isso é o que eu pensei que seria, fora das câmeras e apenas de homem para homem, acho que essa é a conversa que eu preferiria ter, com a qual me sentiria mais confortável.”

Hoje estou conversando com Joaquim Buckley, pois vocês sabem que ele e eu tivemos alguns problemas sobre uma ligação há alguns meses. Hoje sentamos e discutimos isso e muito mais. Também conversamos sobre a luta dele neste fim de semana contra o Wonderboy! Mas como homens precisávamos conversar e acredito que fizemos isso. Fazer… pic.twitter.com/G1Sras9nkx -Daniel Cormier (@dc_mma) 2 de outubro de 2024

Buckley também respondeu ao ex-oponente Kevin Holland, que disse na quarta-feira que escolheu um local diferente para ficar fora do hotel dos lutadores do UFC para evitar um possível desentendimento entre eles. A Holanda conseguiu uma vitória por nocaute técnico sobre Buckley quando se enfrentaram em 2020, mas a rivalidade aparentemente nunca terminou depois.

De sua parte, Buckley diz que não tem problemas com Holland e que seu grande plano não funcionou de qualquer maneira – porque ele nem está hospedado no hotel do lutador.

“Não tenho problemas com Kevin Holland”, disse Buckley. “Estou aqui para lutar [Stephen Thompson] e receber meu salário. Mas se Kevin quiser alguma briga ou qualquer problema, ele simplesmente vai ter que me atacar. Isso é tudo.”

Quando se trata de sua luta real no sábado, Buckley disse ao MMA Fighting antes do UFC 307 que ele não teve nenhum problema com Thompson além de tentar avançar em sua carreira derrotando o duas vezes desafiante ao título do UFC.

Logo após o anúncio da luta, Buckley brincou dizendo que iria mandar “Wonderboy” para o Karate Combat, mas essa não era uma maneira maliciosa de dizer que ele estava tentando acabar com a carreira de Thompson.

Em vez disso, Buckley explicou que quer dominar Thompson tão completamente quando eles se encontrarem que o veterano de 41 anos não terá outra escolha a não ser reconhecer que seus dias de busca pelo título do UFC acabaram.

“Não se trata de interromper sua carreira, trata-se de dar a ele uma carreira diferente”, disse Buckley. “Eu sei que uma vez que o venci e como o venci e a moda [I beat him]ele ainda pensa em ser campeão do UFC – depois que eu vencê-lo, ele sabe que acabou.

“Ele não quer continuar lutando tentando provar seu valor, principalmente lutando contra os mais jovens. Eu acho que ele realmente vai encarar o fato e encarar a realidade de que uma vez que eu vencê-lo, esse sonho que eu tenho, eu poderia muito bem deixar isso de lado e me tornar um [Karate Combat] campeão. Porque acho que ele pode fazer isso. Acho que ele pode se tornar um campeão no Karate Combat.”