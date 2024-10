Joe Burrow: Bengals ‘não é um time de nível de campeonato no momento’

CINCINNATI – O quarterback do Cincinnati Bengals, Joe Burrow, ficou sentado em seu armário por vários minutos, com os braços cruzados, uma perna cruzada sobre a outra, avaliando as consequências da derrota de domingo por 41-38 na prorrogação para o Baltimore Ravens.

Durante a maior parte do dia, os Bengals lideraram e pareciam preparados para abrir o jogo na AFC North com uma vitória – a segunda consecutiva. Mas em várias ocasiões, Cincinnati viu essa vantagem escapar antes que os Ravens finalmente fechassem o acordo com o field goal de 24 jardas de Justin Tucker.

Enquanto Burrow refletia sobre o resultado, uma coisa ficou evidente: após a quarta derrota em cinco jogos no início da temporada, Burrow disse que era frustrante que um time que começou o ano com aspirações ao título não estivesse nem perto.

“Não somos uma equipe de nível de campeonato no momento”, disse Burrow. “Não estamos. Gosto de pensar que vamos voltar e melhorar ao longo da temporada para chegar a esse ponto, mas neste momento não estamos e temos que melhorar.”

Parecia que havia pouco mais que o ataque poderia fazer depois de outra saída produtiva. Cincinnati marcou 30 pontos pelo terceiro jogo consecutivo. Burrow lançou cinco touchdowns, o recorde de sua carreira, em 30 de 39 passes para cinco touchdowns, embora também tenha lançado uma interceptação cara no quarto período. O wide receiver Ja’Marr Chase teve 10 recepções para 193 jardas e dois touchdowns.

Mas não foi suficiente. A defesa permitiu mais de 38 pontos pelo segundo jogo seguido. Depois que Cincinnati liderou por 38-28 faltando 8:54 para o fim do tempo regulamentar, os Ravens marcaram 13 pontos sem resposta.

Para Chase, isso ampliou a decepção sentida após a derrota de domingo.

“Acho que é isso que nos deixa furiosos, na maior parte”, disse Chase em seu armário após o jogo. “Apenas somando 30 pontos e perdendo ali mesmo.

“Isso é o que queremos fazer como ataque: somar 30 pontos e assumir o controle do jogo. Colocar a bola em nossas mãos no último lance e assumir o controle. É isso que queremos, e não fizemos isso.”

Chase e seu colega wide receiver Tee Higgins lamentaram a falta de agressividade durante um período de prorrogação maluco. Baltimore venceu o sorteio para iniciar o período extra e estava avançando em campo para um touchdown potencial para a vitória do jogo. No entanto, o quarterback do Ravens, Lamar Jackson, atrapalhou-se enquanto estava na espingarda, e o linebacker do Cincinnati, Germaine Pratt, recuperou a bola e levou-a para a linha de 38 jardas do Baltimore.

Cincinnati correu a bola em três jogadas consecutivas para preparar uma tentativa de field goal para o chutador Evan McPherson. Desde que foi convocado em 2021, McPherson acertou nove field goals empatados ou aprovados nos últimos dois minutos do tempo regulamentar ou na prorrogação, de acordo com a ESPN Research. Mas uma má aderência do apostador novato Ryan Rehkow desempenhou um papel importante no arremesso de 53 jardas que errou pela esquerda.

Quando questionado sobre a abordagem conservadora nessa investida, o técnico do Bengals, Zac Taylor, disse que não queria arriscar um sack ou segurar um pênalti nessa situação. Ele disse que houve um passe solicitado naquela série de jogadas, mas que Burrow fez um bom trabalho ao verificar uma jogada de corrida que era mais favorável dada a aparência defensiva.

“Quando você está na área de arremesso e acredita em seu chutador, é realmente tão simples quanto isso”, disse Taylor.

Mas em vez de vitórias consecutivas, os Bengals agora tentam superar as adversidades para chegar à pós-temporada. De acordo com a ESPN Research, apenas 5,6% dos times que começaram o ano com um recorde de 1-4 na era do Super Bowl (desde 1966) chegaram à pós-temporada. Os Washington Commanders de 2020 foram a equipe mais recente a realizar o feito.

Burrow disse que não há ilusões sobre onde os Bengals se encontrarão após a quarta derrota do ano por apenas 15 pontos combinados.

“Eu sei exatamente como estamos em 1-4”, disse Burrow. “Não estamos fazendo jogadas no final do jogo para vencer. Definitivamente não estamos incrédulos. Eu sei exatamente o que está acontecendo.”

Apesar do que Burrow disse após o jogo sobre o time não ser um time de nível campeonato, Taylor disse que ainda acredita nisso. Cincinnati foi para o Super Bowl na temporada de 2021, perdendo para o Los Angeles Rams, e chegou ao AFC Championship Game no ano seguinte, antes de perder em uma revanche para o Kansas City Chiefs.

Taylor disse que ainda há muita crença de que o time pode se recuperar, apesar do que aconteceu no domingo contra o Baltimore.

“As pessoas podem nos descartar se realmente quiserem”, disse Taylor. “Eu não sou burro o suficiente para fazer isso.”