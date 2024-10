Joe Exotic diz que está infectado com sarna e colocado em quarentena em surto de prisão

Cenário de pesadelo para Joe Exótico … ele nos conta que foi infectado por uma doença de pele dolorosa, parte de um grande surto na prisão do Texas, onde está cumprindo pena.

A estrela de “Tiger King” disse ao TMZ … Ele está entre os 300 presos em quarentena na FMC Forth Worth. Joe diz que é um dos 140 presidiários com casos confirmados de sarna.

De acordo com o CDC, a sarna é uma infestação de pele causada por um ácaro humano… e causa coceira intensa e erupção cutânea semelhante a espinhas.

Joe nos diz que não há medicamentos suficientes na prisão para tratar os presos infectados… e ele diz que um prisioneiro ficou infectado por mais de 7 meses com feridas abertas na pele e foi autorizado a ficar deitado na cama sem tratamento, e foi informado a compre creme de venda livre no comissário.

O CDC diz que a sarna é transmitida pelo contato pele a pele com uma pessoa infectada… ou pelo compartilhamento de roupas, toalhas ou lençóis usados ​​por uma pessoa infectada.

Um representante do Federal Bureau of Prisons disse ao TMZ … “Um surto de sarna foi identificado em uma unidade habitacional no Federal Medical Center (FMC) Fort Worth em Fort Worth, Texas. Por muita cautela, a unidade habitacional foi colocada em situação de operação modificada e a visitação social foi temporariamente suspensa.”