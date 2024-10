Joe Rogan revela conversa com Marc Goddard sobre o poder ‘ímpio’ de Alex Pereira após nocaute no UFC 307

Joe Rogan forneceu algumas informações privilegiadas sobre a força absoluta por trás dos golpes de Alex Pereira após o UFC 307.

Rogan, que convocou a ação com Jon Anik e Daniel Cormier durante o evento de sábado em Salt Lake City, revelou na transmissão após o nocaute de Pereira sobre Khalil Rountree no quarto round na atração principal que ele conversou com o árbitro Marc Goddard – o terceiro homem no octógono com os dois competidores do campeonato meio-pesado — sobre a luta.

O que Rogan ouviu ele precisava compartilhar imediatamente.

“Eu estava no octógono depois da luta e Marc Goddard veio até mim e disse: ‘Faço isso há 20 anos’”, disse Rogan. “E ele disse: ‘A maneira como ele bate nas pessoas, o som é diferente de tudo que eu já ouvi antes.’

“Ele disse: ‘É ímpio’. Isso é o que ele ficava dizendo. Ele diz que é ímpio.”

Pereira defendeu fortemente o Lutador do Ano de 2024 com sua terceira defesa de título do ano e terceiro nocaute sensacional. “Poatan” começou o ano com um nocaute brutal sobre Jamahal Hill no UFC 300, em abril, e seguiu com um chute na cabeça sobre Jiri Prochazka, em junho, no UFC 303.