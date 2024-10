Joel Klatt rebate os críticos de Deion Sanders após a vitória impressionante do Colorado

UMEnquanto o Colorado Buffaloes se prepara para enfrentar o número 20 do Kansas State esta semana, a expectativa aumenta em torno do novo impulso do time. Após uma vitória retumbante por 48-21 sobre os UCF Golden Knights O técnico Deion Sanders e sua equipe buscam se estabelecer como sérios candidatos no Big 12.

Uma mudança no desempenho

Depois de um início difícil, os Buffaloes recuperaram para um recorde de 4-1, apresentando desempenhos impressionantes que chamaram a atenção de fãs e analistas. A recente vitória contra o UCF não só destacou as proezas ofensivas do time, com Shedeur Sanders arremessando para 290 jardas e três touchdowns, mas também marcou uma melhoria significativa na defesa. Colorado forçou quatro turnovers e manteve UCF com uma taxa de conversão de apenas 33,3% em terceiras descidas.

Deion Sanders grita com jogadores do Colorado e os pune por mau treino

Fox Esportes o analista e ex-aluno do Colorado Joel Klatt expressou seu entusiasmo pelo progresso dos Buffaloes, afirmando: “Se você odeia Deion, o sábado foi horrível para você. Não é apenas porque o Colorado venceu, mas é a maneira como eles venceram.” Klatt enfatizou que esta vitória mostrou os Buffaloes como uma equipe mais física e fundamentalmente sólida.

O desafio que temos pela frente

Agora, com o Kansas State no horizonte, os riscos são maiores do que nunca. Os Wildcats apresentam um desafio formidável, atualmente classificados como uma das melhores equipes da conferência. Este confronto será crucial para o Colorado, que busca solidificar seu status e potencialmente disputar o Playoff do Futebol Universitário.

Com o recente sucesso dos Buffaloes, os fãs estão ansiosos para ver se conseguem manter seu alto nível de jogo. Coach Prime incutiu um novo senso de confiança e tenacidade em seus jogadorestornando este jogo imperdível para os entusiastas do futebol universitário.