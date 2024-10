Jogadoras de futebol pedem que Fifa acabe com parceria com a Saudi Aramco

A FIFA assinou o contrato de quatro anos com a Saudi Aramco em abril. Harold Cunningham/Getty Images

Um grupo de mais de 100 jogadoras profissionais de futebol enviou na segunda-feira uma carta aberta à FIFA instando o órgão regulador mundial a encerrar sua parceria com o conglomerado de petróleo e gás Saudi Aramco.

Em abril, a FIFA assinou um acordo de quatro anos que fará com que a Aramco se torne uma parceira mundial, inclusive em grandes torneios como a Copa do Mundo de 2026 e a Copa do Mundo Feminina do ano seguinte.

A Arábia Saudita investiu pesadamente em esportes como futebol, Fórmula 1 e golfe nos últimos anos, enquanto críticos, incluindo grupos de direitos das mulheres e membros da comunidade LGBTQ, acusam o reino de usar seu Fundo de Investimento Público (PIF) para “lavar esportes” em seu país. histórico de direitos humanos.

O país nega as acusações de violações dos direitos humanos e argumenta que protege a sua segurança nacional através das suas leis.

A atacante do Manchester City, Vivianne Miedema, a capitã do Canadá, Jessie Fleming, e a ex-capitã dos Estados Unidos, Becky Sauerbrunn, estavam entre os jogadores que assinaram a carta.

“Pedimos à FIFA que reconsidere esta parceria e substitua a Saudi Aramco por patrocinadores alternativos cujos valores se alinhem com a igualdade de género, os direitos humanos e o futuro seguro do nosso planeta”, disseram os jogadores na carta.

Eles também propuseram a criação de um comitê de revisão com representação dos jogadores para avaliar as implicações éticas de futuros acordos de patrocínio.

A FIFA destacou o impacto das receitas de patrocínio no investimento no futebol feminino.

“A FIFA valoriza a sua parceria com a Aramco e muitos outros parceiros comerciais e de direitos”, disse um porta-voz da FIFA.

“A FIFA é uma organização inclusiva com muitos parceiros comerciais que também apoiam outras organizações do futebol e de outros desportos.

“As receitas de patrocínio geradas pela FIFA são reinvestidas no jogo em todos os níveis e o investimento no futebol feminino continua a aumentar, inclusive para a histórica Copa do Mundo Feminina FIFA 2023 e seu novo modelo de distribuição inovador.”

Um representante da Aramco disse que responderia à carta na primeira oportunidade.