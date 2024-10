Jogadores da WNBA optam por sair do CBA e enfrentam possível paralisação do trabalho

Os jogadores da WNBA optaram por não aderir ao seu atual acordo coletivo de trabalho e enfrentam a perspectiva de uma paralisação do trabalho se não negociarem um novo acordo com a liga até o final da temporada de 2025.

Os membros eleitos da Associação Nacional de Jogadoras de Basquete Feminino (WNBPA) anunciaram na segunda-feira que as jogadoras estão buscando “um modelo de negócios que reflita seu verdadeiro valor, abrangendo salários mais altos, melhores condições de trabalho profissional, benefícios de saúde ampliados e investimentos cruciais necessários para o longo prazo. crescimento.”

Os jogadores tinham até 1º de novembro para cancelar o acordo atual, que expiraria em 2027 e ainda estará em vigor até 31 de outubro de 2025. Os dois lados têm um ano para chegar a um acordo.

Citando índices de audiência televisivos mais altos, números de público e valores de franquia, o sindicato disse que é o momento certo para renegociar com a liga e os proprietários. A liga também assinou recentemente um acordo histórico de direitos de mídia de 11 anos com Disney, Amazon Prime e NBC por US$ 200 milhões por ano.

“Este é um momento decisivo, não apenas para a WNBA, mas para todos nós que acreditamos no progresso”, disse em comunicado a presidente da WNBPA, Nneka Ogwumike, do Seattle Storm. “O mundo evoluiu desde 2020 e não podemos ficar parados. Se permanecermos no acordo atual, ficaremos para trás.

“A opção de sair não se trata apenas de salários maiores – trata-se de reivindicar nossa parte legítima no negócio que construímos, melhorar as condições de trabalho e garantir um futuro onde o sucesso que criamos beneficie os jogadores de hoje e as gerações futuras. não estamos apenas pedindo um CBA que reflita o nosso valor; estamos exigindo-o, porque o merecemos.”

A WNBA passou a usar todas as viagens fretadas pela primeira vez nesta temporada e está expandindo para 13 times na próxima temporada, com o Golden State ingressando na liga. Em 2026, Toronto e Portland também lançarão franquias WNBA.

“Os jogadores tomaram a decisão de sair do último CBA para realinhar o negócio e salvar a liga de suas próprias limitações”, disse a diretora executiva da WNBPA, Terri Carmichael Jackson. “Hoje, com uma base mais sólida e novos investimentos fluindo, eles estão optando por sair novamente – desta vez para profissionalizar totalmente a liga, garantir salários adequados, melhorar as condições de trabalho e obter benefícios significativos.

“Como sindicato, servimos a pedido dos jogadores e, para eles, tudo isto é uma questão de negócios – os seus negócios”.

Os jogadores estão preparados para negociar pelo tempo que for necessário, disseram fontes sindicais a Chiney Ogwumike, da ESPN, mesmo que isso signifique uma paralisação do trabalho.

“Com a histórica temporada de 2024 da WNBA agora registrada, estamos ansiosos para trabalhar junto com os jogadores e a WNBPA em um novo CBA que seja justo para todos e estabeleça as bases para o crescimento e o sucesso nos próximos anos”, disse Cathy, comissária da WNBA. Engelbert disse em um comunicado.

O sindicato disse esperar um novo modelo económico que transforme o sistema actual, que impõe limites arbitrários e restritivos ao valor e aos benefícios dos jogadores. Os jogadores querem um modelo baseado em capital que cresça e evolua com o aumento do sucesso comercial da liga.

Outras áreas que o sindicato gostaria de ver melhoradas incluem salários, benefícios de reforma e benefícios de cuidados infantis e planeamento familiar.

“Este não é um alerta repentino. É o culminar do que temos buscado nas últimas temporadas”, disse o primeiro vice-presidente da WNBPA, Kelsey Plum. “Desempenhamos um papel fundamental no crescimento histórico da liga e agora estamos nos libertando do sistema atual para exigir total transparência e uma participação equitativa no negócio que ajudamos a construir”.

A estrela do New York Liberty e vice-presidente do sindicato dos jogadores, Breanna Stewart, caracterizou a comunicação com a liga como boa no início deste mês.

Engelbert disse em seu discurso sobre o estado da liga antes do Jogo 1 das Finais que ela se envolveu com a liderança sindical ao longo do ano.

“Suspeito que, dada a transformação da liga na qual temos trabalhado tanto, construindo este modelo econômico de longo prazo, já voltamos aos jogadores por meio de charter, aumentando os bônus dos playoffs há alguns anos em mais de 50. %”, disse ela. “Portanto, continuaremos a fazer isso e, quando chegarmos à mesa de negociações, continuaremos a conversar sobre as questões que são mais importantes para os jogadores”.

Alexa Philippou da ESPN e The Associated Press contribuíram para este relatório.