Jogando pela paz: iniciativa do MPAL promove tarde de lazer para filhos de torcedores do CSA e CRB

“O dia de hoje foi muito legal. A rivalidade tem que existir só dentro de campo. Aqui fora, o que importa é a amizade”. Foi nesse clima de diversão e empatia que o pequeno Guilherme Cayk Ferreira, de 9 anos, aproveitou a ação do projeto Jogando pela Paz, uma iniciativa do Ministério Público do Estado de Alagas (MPAL), que aconteceu neste domingo (20), no Estádio Rei Pelé. Assim como ele, dezenas de crianças filhas de torcedores dos times CSA e CRB também estiveram na maior arena de Maceió ainda em celebração ao Dia das Crianças. A iniciativa, que contou com vários parceiros, teve o objetivo de formar futuros torcedores que tenham respeito entre si.

A tarde contou com atividades esportivas, oficinas de beach tênis e futebol, apresentação do canil do Bope e da cavalaria, judô, circuito recreativo, banda infantil e lanche para a criançada. “Este dia foi simbólico porque contou com diversão e conscientização ao mesmo. Além de oferecer lazer para as crianças, a nossa intenção também foi ajudar a formar torcedores do futuro que uma visão mais humanizada do esporte, onde o respeito é o elemento mais importante. Para além disso, mostramos aos pais que essa convivência pode e deve ser pacífica. A disputa jamais pode ir para um caminho que ultrapasse o campo”, afirmou a promotora de Justiça Sandra Malta, coordenadora do projeto e titular da Promotoria de Justiça de Defesa do Torcedor.

Parceiros

A ação deste domingo contou com a participação da Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude (Selaj), da Federação Alagoana de Futebol (FAF) e das agremiações CSA e CRB. “Queremos parabenizar o Ministério Público de Alagoas pelo projeto e reafirmar que o Governo de Alagoas será sempre parceiro de iniciativas como essa, que agregam e promovem o despertar para a importância do respeito. Conseguimos juntar pais, filhos, poder público, times e federação, numa grande prova que o futebol é um esporte que leva alegria às pessoas”, comentou a secretária Lydia Pollyana Castela. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros igualmente se juntaram à iniciativa.

Para Maria Carolina Caldas, de 10 anos, o evento ficará marcado em sua memória: “Sou torcedora do CSA desde pequeninha e gosto muito de vir ao estádio. Mas, ainda não tinha pisado no gramado. Estou feliz e aqui a gente viu que todos podem ser amigos”, disse ela.

O projeto

Como o próprio nome já diz, o Jogando pela Paz tem o objetivo de promover a pacificação entre os torcedores que frequentam os jogos de futebol em Maceió. Ele teve início com a implantação do sistema de reconhecimento facial nos estádio. Na sequência, houve o cadastramento das torcidas organizadas do CSA e do CRB conforme prevê a Lei Geral do Esporte. Tal cadastro motivou a confecção das carteirinhas para cada torcedor vinculado a essas torcidas. Nesta etapa atual, o projeto envolve a realização de atividades com crianças e adolescentes. Em novembro, palestras serão realizadas em escolas públicas. A primeira a receber as orientações será a Rodriguez de Melo.