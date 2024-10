Jogando pelo Pochettino: o que a USMNT pode esperar do novo chefe

No início desta semana, os jogadores da seleção masculina dos Estados Unidos deram os primeiros passos em uma nova fronteira ao vivenciarem os primeiros treinos sob o comando do novo técnico Mauricio Pochettino. Ele deu uma amostra do que esperar em sua apresentação no mês passado.

“O jogador precisa sentir que você se importa”, disse Pochettino em entrevista coletiva em setembro, em Nova York. “Quando o jogador sente que você se importa, você pode tirar o melhor dele. Vamos trabalhar e criar o padrão certo a seguir, para ganhar confiança, para recuperar a confiança e começar a jogar juntos”.

Cada jogador está começando do zero, então o que eles vão ganhar de seu novo chefe? Resumindo em uma palavra: intensidade.

“Sim, imediatamente parece um pouco mais intenso”, disse o lateral-esquerdo Antonee Robinson em entrevista coletiva na terça-feira. “[Pochettino] sabe que temos um curto período de tempo para entender os princípios que ele quer que joguemos, as táticas e outros enfeites. … Então, sim, obviamente, pequenos passos, mas definitivamente parece que o acampamento será um período em que teremos tempo para aproveitar, mas vamos trabalhar duro e realmente construir para o sucesso.”

Estilisticamente, há uma tendência de confundir Pochettino com seu principal mentor técnico, Marcelo Bielsa. Os dois primeiros se cruzaram no time argentino Newell’s Old Boys, onde Pochettino fez sua estreia profissional aos 17 anos. Eles continuaram a se encontrar ao longo da carreira de Pochettino, mais tarde por uma breve passagem pelo Espanyol e depois pela seleção argentina.

Olhando para a carreira de Pochettino, porém, a caracterização de ser Bielsa 2.0 não se encaixa muito bem. Na verdade, pode-se argumentar que existem dois Pochettinos: um muito dogmático no início – no Espanyol, Southampton e Tottenham Hotspur – e um mais pragmático que surgiu desde que deixou o Spurs em novembro de 2019 e assumiu empregos no Paris Saint. -Germain e depois Chelsea.

O dogmático Pochettino foi muito influenciado e inspirado por Bielsa, que pregou a importância da pressão incansável, da recuperação da posse de bola e do jogo de transição rápido. A obsessão de Pochettino era pressionar alto através da marcação um contra um, com os laterais jogando em posições altas. Para jogar com tanta intensidade, suas equipes precisavam estar além do seu melhor preparo físico.

Durante suas passagens pelo Saints e Spurs, não era incomum que seus jogadores fizessem três treinos por dia durante a pré-temporada. Suas equipes estavam regularmente entre os três primeiros da Premier League em termos de distância percorrida por jogo.

No Southampton, os jogadores ainda se lembram que no início de cada treino de segunda-feira – apenas 24 ou 48 horas depois de jogar 90 minutos num jogo da Premier League – o treinador pedia-lhes sempre que corressem 12 voltas em torno de um campo cheio. Eles não entendiam a lógica disso. Quando Rickie Lambert decidiu conversar com Pochettino em nome da equipe, o treinador respondeu: “OK, entendo”. Na segunda-feira seguinte, e em todas as segundas-feiras seguintes daquela temporada, ele os fez correr 24 voltas.

“Ele não gosta quando você contesta sua autoridade”, disse um ex-jogador do Southampton à ESPN. “Ele achava que correr tanto na segunda-feira era para o bem da equipe, então ele nunca mudaria. Na verdade, foi o contrário.”

Apesar de algumas reclamações, não houve como contestar os resultados. A equipe superou as expectativas: depois de terminar em 14º na temporada 2012-13 da Premier League com 41 pontos e um saldo de menos-11 gols, o Saints de Pochettino terminou em oitavo na temporada 2013-14 com 56 pontos e um saldo de mais-8 gols.

O mesmo aconteceu no norte de Londres depois que ele se mudou para o Tottenham. Com jogadores jovens e famintos como Harry Kane e Dele Alli à sua disposição, Pochettino poderia exigir a mesma intensidade que exigiu na costa sul da Inglaterra, mas de um time que possuísse mais talento. Juntos, terminaram em segundo lugar na Premier League na temporada 2016-17, o melhor resultado do clube desde 1963, e chegaram à final da Liga dos Campeões em 2019, a melhor campanha continental da história do clube.

Mauricio Pochettino assumirá pela primeira vez a seleção masculina dos Estados Unidos no sábado, contra o Panamá. (Foto de John Dorton/ISI Photos/USSF/Getty Images para USSF)

Essa capacidade de pressionar os jogadores será crítica para uma seleção dos EUA que parecia muito confortável e obstinada ao sair da fase de grupos da Copa América no verão passado. Tyler Adams, em entrevista ao “Men in Blazers”, disse em determinado momento durante a busca gerencial nos EUA que a USMNT precisava de alguém que fosse “implacável” e que dissesse aos jogadores o que precisava ser feito. Os jogadores parecem estar conseguindo isso, assim como um treinador interessado em desenvolver relacionamentos com eles.

“As únicas pessoas que não aceitarão totalmente [Pochettino] são pessoas que não trabalham duro”, disse o ex-internacional americano Brad Friedel, que fez parte do time dos Spurs durante a primeira temporada de Pochettino no norte de Londres em 2014-15. “Não quero dizer que você tenha que, tipo, correr por aí como um homem louco. … Basta aproximar-se do seu [job] de forma profissional.”

Friedel acrescentou que as reputações e o que aconteceu no passado pouco contam para Pochettino. Se um jogador tiver um bom desempenho e for um bom profissional, ele jogará. Se não o fizerem, ficarão no banco.

“É realmente uma coisa muito simples”, disse Friedel. “Não há nada complicado em jogar pelo Mauricio. Ele é um cara muito divertido para se jogar futebol.”

Esse sentimento foi compartilhado por grande parte do vestiário dos Spurs. Muitos desses jogadores choraram quando ele foi demitido do clube após mais de cinco temporadas no comando.

“Ele mudou o jogo. Ele foi muito exigente, mas da maneira certa”, disse o ex-goleiro do Tottenham e atual número 1 do LAFC, Hugo Lloris, à ESPN. “Ele queria que jogássemos com intensidade. Costumávamos treinar muito para que os jogos ficassem mais fáceis. Pressionávamos muito, recuperávamos a bola bem alto para atacar imediatamente”.

Para outros, ele poderia ser mais difícil. Nenhum técnico conseguirá alcançar todos os jogadores, e isso é especialmente verdadeiro para aqueles que estão lutando para entrar em campo.

“Ele não quis dizer por que você não foi escolhido ou por que não estava jogando”, disse um ex-jogador do Spurs à ESPN. “Se você quisesse conversar com ele, você tinha que ir vê-lo, e mesmo assim você poderia dizer que ele não gostou.

“Ele frequentemente se referia a Deus fazendo as coisas acontecerem ou não para os jogadores e jogos. Era muito frustrante porque ele era claramente um grande treinador, mas tinha uma arrogância estranha sobre si mesmo quando se tratava de relacionamento com alguns dos jogadores.”

O pragmático Pochettino evoluiu a partir de seus métodos dogmáticos, embora se possa argumentar que ele não teve escolha quando assumiu o comando do PSG em janeiro de 2021. Em vez de moldar outro time jovem, faminto e impressionável à sua imagem, ele herdou um vestiário difícil, cheio de grandes jogadores. egos, incluindo Kylian Mbappé, Neymar e Lionel Messi.

Esqueça a superintensidade e a alta pressão. Não houve treinos triplos em Paris e também não houve muito trabalho tático. Pochettino tentou deixar os jogadores se expressarem, mas não se mostrou uma opção nada ideal. Ele experimentou formação e pessoal, construindo em torno de um trio de ataque composto por Messi, Neymar e Mbappé, mas nunca sentiu que poderia fazer o que queria com o time.

Pochettino foi demitido do clube da capital francesa em julho de 2022. Ele venceu a Ligue 1 em sua única temporada completa no comando, mas sua última partida no banco de reservas do Parc des Princes foi marcada por uma greve de torcedores após a capitulação das oitavas de final da Liga dos Campeões do PSG. para o Real Madrid.

A falta de trabalho tático é uma crítica que ressurgiu também durante sua passagem pelo Chelsea. Moisés Caicedo disse publicamente que o treino consistia basicamente em corrida e em grande parte desprovido de trabalho tático. Outros jogadores do time dos Blues disseram a mesma coisa à ESPN. Pochettino confiou na capacidade física dos seus jogadores em Stamford Bridge.

Dito isso, Caicedo mais tarde deu crédito a Pochettino por ajudá-lo a colocar seu jogo de volta nos trilhos, depois que o internacional equatoriano lutou para corresponder às expectativas que surgiram com sua transferência recorde britânica de £ 115 milhões do Brighton & Hove Albion. À medida que os jogadores se familiarizavam com a abordagem de Pochettino, a equipa floresceu. O Chelsea terminou a temporada 2023-24 em sexto lugar na tabela e jogou no ritmo dos quatro primeiros pontos por jogo após a virada do ano.

Tudo isto aponta para que a abordagem de Pochettino se torne mais flexível. Ele disse após o anúncio da escalação na semana passada que usará principalmente duas formações: 4-3-3, bem como seu primo próximo, 4-2-3-1. Isso está de acordo com o que ele usou no início de sua carreira, embora sua abordagem muitas vezes se transformasse em um 3-5-2 muito ofensivo, com muitas corridas atrás dos atacantes e largura fornecida pelos laterais.

Um de seus pilares estilísticos, além de pressionar alto, é jogar pelas costas. Evidências recentes sugerem que há motivos para questionar se a USMNT tem jogadores para empregar esse estilo, especialmente contra times de alta pressão. Porém, como demonstrou, Pochettino é bastante capaz de se adaptar.

“Pochettino gosta de jogar na defesa, mas se precisar ser pragmático, ele o fará”, disse Friedel, que hoje é diretor esportivo do Besiktas, da Super Lig turca. “Se ele não acha que o goleiro e os zagueiros podem jogar na defesa, ele não o fará. Ele é inteligente. Ele verá o que tem.”

Ele irá de fato. Os jogadores também irão. A esperança é que seja o início de um lindo relacionamento.