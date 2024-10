Jogo 2 do Padres-Dodgers NLDS adiado depois que torcedores jogaram objetos no campo

LOS ANGELES – Manny Machado se acomodou no banco de reservas da primeira base do Dodger Stadium após a sétima entrada de domingo, reuniu o máximo que pôde de companheiros de equipe do San Diego Padres e implorou-lhes que se concentrassem novamente. Foi um lembrete necessário. Nas duas entradas anteriores, o superastro Fernando Tatis Jr. foi derrubado, na mente de Machado, de propósito. Eles viram Machado lutar verbalmente com o titular do Los Angeles Dodgers, Jack Flaherty, a certa altura aparentemente desafiando um ao outro para uma luta pós-jogo. E eles viram torcedores jogarem bolas de beisebol e latas de cerveja na direção de Jurickson Profar e Tatis, respectivamente, provocando um atraso de nove minutos e aumentando ainda mais a tensão de uma já acirrada Série da Divisão da Liga Nacional.

“Foi apenas um lembrete de quem realmente somos como grupo”, disse Tatis sobre a reunião, “e como podemos transformar um lugar em loucura”.

Os Padres seguiram home run mais quatro vezes, transformando um roedor de unhas em risada para vencer o jogo 2 do NLDS por um placar de 10-2 e até mesmo esta série melhor de cinco em um jogo cada.

“Um ambiente hostil”, disse o técnico do Padres, Mike Shildt. “O que eu ganhei com isso foi um bando de caras que apareceram na frente de uma multidão grande e hostil com coisas sendo jogadas neles e disseram: ‘Vamos conversar sobre nossa peça. para baixo – vamos elevar nosso jogo, ficaremos juntos e cuidaremos dos negócios.'”

A discórdia entre os torcedores do campo esquerdo do Profar e do Dodger Stadium começou de forma divertida. Mookie Betts levantou uma bola profunda no final do primeiro que parecia caminhar para um home run empatado, exceto que Profar alcançou a multidão e a retirou. Profar ficou encantado com uma recepção que considerou a maior de sua carreira, incitando os fãs próximos por tanto tempo que Betts estava a meio caminho da terceira base antes que todos percebessem que ele não havia acertado o home run. Profar não pediu desculpas.

“Esse era um dos meus desejos – eu queria roubar um home run”, disse ele. “E eu fiz isso em um jogo de playoff.”

Seis entradas depois, enquanto Yu Darvish se preparava para começar o final da sétima enquanto mantinha uma vantagem de 4-1, um torcedor arremessou uma bola de beisebol na direção de Profar. Ao se aproximar de um árbitro sobre o incidente, outra bola de beisebol rolou perto dele, animando ainda mais Profar enquanto ele se reunia com a equipe de árbitros no campo raso esquerdo. Shildt se juntou a ele, gritando na direção dos torcedores no campo esquerdo. Logo, todos os jogadores titulares dos Padres se reuniram.

“Temos que permanecer juntos em um momento como esse como equipe”, disse Tatis. “E o grupo que somos, obviamente estamos juntos. E vimos nosso garoto Profar levando bolas nele. “

Jurickson Profar, dos Padres, atravessa o campo do Dodger Stadium, escoltado por seguranças, depois que torcedores jogaram objetos no campo no Jogo 2 do NLDS. Orlando Ramírez/Getty Images

Quase duas dúzias de seguranças alinharam-se nas linhas de falta do Dodger Stadium enquanto os jogadores começavam a se reposicionar na defesa. Então, três latas de cerveja caíram na pista de alerta do campo direito, perto de Tatis, que passou a maior parte da noite brincando com os fãs que gritavam obscenidades em sua direção – especialmente depois que ele acertou um line drive de Freddie Freeman no quarto. Outro frasco de cerveja caiu no bullpen dos Padres, próximo.

“Já vi mais de mil jogos aqui – bem mais de mil jogos neste estádio”, disse o técnico dos Dodgers, Dave Roberts. “E eu nunca vi nada assim.”

Profar afirmou que os torcedores também queriam jogar objetos no campo no jogo 1, antes que os Dodgers assumissem a liderança e vencessem.

Tatis, que apareceu balançando a língua para os torcedores no banco de reservas e zombando deles com lágrimas falsas no campo direito, parecia ser o menos incomodado entre seus companheiros.

“Cara”, disse ele, “é definitivamente selvagem lá fora. Mas, ao mesmo tempo, é um bom ambiente para o beisebol, embora as pessoas se deixem levar um pouco por suas emoções. do dia, é um espetáculo e devemos aproveitar cada momento.”

Tatis marcou duas vezes, na primeira e na nona entradas, e agora está com 9 de 14 em seus primeiros quatro jogos na pós-temporada. Entre seus home run, quando ele liderou a sexta entrada, Flaherty acertou uma chumbada de 0-1 e o acertou no lado esquerdo. Flaherty rapidamente se desculpou, mas Tatis nunca olhou em sua direção, mantendo o olhar para frente enquanto caminhava para a primeira base. Tatis mais tarde insinuou que não acreditava que Flaherty o tivesse atirado de propósito, citando o quão disputado o jogo ainda estava. Machado discordou.

“Se você não consegue tirá-lo, não bata nele, certo?” Machado disse. “Eles têm o melhor jogador do jogo, certo? [Shohei] Ohtani? Não tentamos atingir Ohtani. Tentamos tirá-lo de lá. Não vá aí e tente acertar a Tati.”

Flaherty disse que o conceito de acertar Tatis nessa situação – com os Dodgers perdendo por apenas três corridas, ninguém eliminado e ele tendo retirado sete rebatedores consecutivos – “não faz sentido”.

“Eu entendo o que parece”, disse Flaherty. “É assim que o jogo é. Você acha que vou fazer isso por 3-1 com 3-4-5 chegando? Entendi, as emoções estão à flor da pele. Cara, entendo como parece. … Mas essa não é a situação para acertar alguém, só não vou cometer o mesmo erro que cometi no primeiro turno e jogar no meio.

Depois que Tatis alcançou a primeira base, Profar trocou palavras com o apanhador dos Dodgers, Will Smith, que no início desta temporada o chamou de membro “irrelevante” da escalação dos Padres. O próximo rebatedor, Machado, rebateu e Flaherty gritou em sua direção, dizendo-lhe para “sentar-se.” Machado pareceu não ouvir Flaherty até se aproximar de seu banco de reservas e ver companheiros gritando em direção ao campo. Flaherty disse que estava “realmente entusiasmado”.

“Competição, certo?” Machado disse com um sorriso. “Coisas que acontecem nas entrelinhas. Pessoas indo e voltando. Ele está competindo por seu clube e eu estou tentando conseguir um grande sucesso para meu time.”

Mas Flaherty e Machado continuaram a lutar no meio-inning seguinte, com Flaherty gritando da grade do banco de reservas e Machado rebatendo do lado esquerdo do campo interno. Flaherty disse que Machado jogou uma bola de beisebol no banco de reservas dos Dodgers. Machado disse que sempre joga bolas de beisebol em abrigos para meninos ou meninas pegarem antes do início do meio turno, seja em seu próprio banco de reservas ou no do time adversário.

Disse Flaherty: “Eu não teria reagido se fosse apenas um lance.”

“Ninguém viu isso, mas foi por isso que os árbitros estavam com ele”, acrescentou Flaherty. “Todo mundo viu o fim, eu e ele, mas eu não estava lá para conversar com ele. Eu estava lá para sentar no banco de reservas com meus companheiros. “

No final, tudo o que importou foi que os Padres venceram o jogo que precisavam – e que farão jogos consecutivos em casa, diante do que promete ser uma multidão barulhenta no Petco Park de San Diego.

A tensão só aumentará.

“É uma coisa linda”, disse Machado, “jogar beisebol na pós-temporada”.