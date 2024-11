Jogo 5 da World Series: atualizações e análises ao vivo dos Dodgers-Yankees

Abra reações estendidas

O Los Angeles Dodgers ainda está a uma vitória do título da World Series. Mas o New York Yankees tem um pouco de impulso a seu lado depois de forçar o Jogo 5 com a temporada em jogo.

Esta noite, é uma revanche dos titulares do Jogo 1 – Gerrit Cole para Nova York e Jack Flaherty para LA. Será que coroaremos os Dodgers como campeões de 2024 – ou os Yankees enviarão a série de volta para Hollywood?

Temos tudo sob controle, desde atualizações e análises ao vivo durante o jogo até conclusões após o lance final e o que vem por aí para cada equipe.

Los Angeles Dodgers x New York Yankees, 20h08 horário do leste dos EUA

Los Angeles lidera a série 3-1

Confronto de arremessos: Jack Flaherty (1-2, 6,10 ERA) vs. Gerrit Cole (1-0, 2,82 ERA)

Escalações iniciais

Dodgers

Shohei Ohtani (E) DH

Mookie Betts (R) RF

Freddie Freeman (E) 1B

Teoscar Hernández (R) LF

Max Muncy (L) 3B

Enrique Hernández (R) CF

Tommy Edman (S)SS

Will Smith (R)C

Gavin Lux (L) 2B

Ianques

Gleyber Torres (R) 2B

Juan Soto (L) RF

Aaron Juiz (R) CF

Jazz Chisholm Jr.

Giancarlo Stanton (R) DH

Anthony Rizzo (E) 1B

Anthony Volpe (R) SS

Austin Wells (L) C

Alex Verdugo (L) LF