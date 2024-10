Jogo da liga sueca suspenso após torcedores jogarem pirotecnia no campo

Um clássico de futebol de Estocolmo que poderia decidir a disputa pelo título da liga sueca foi suspenso no segundo tempo de domingo, depois que torcedores do Djurgarden lançaram vários fogos de artifício no campo.

O jogo entre Hammarby e Djurgarden deve recomeçar na tarde de segunda-feira sem torcedores, depois que a polícia decidiu que os organizadores do jogo não poderiam garantir a segurança pública se o jogo fosse reiniciado.

O Hammarby está em segundo lugar na tabela de classificação e vencia por 2 a 0 em um jogo em que um empate daria ao rival Malmo o título a três rodadas do fim. O Djurgarden está empatado em pontos com o Hammarby, e uma vitória daria a qualquer equipe uma chance matemática de ultrapassar o Malmo.

A pirotecnia dos adeptos do Djurgarden interrompeu o jogo, provocando um longo atraso e eventual suspensão. Agência de Notícias Magnus Lejhall/TT via AP

Os torcedores do Djurgarden desencadearam várias pirotecnias faltando cerca de 15 minutos para o fim do jogo e os times foram retirados do campo por cerca de 50 minutos antes de ser tomada a decisão de terminar o jogo sem torcedores nas arquibancadas. Mas alguns apoiantes recusaram-se a sair e a polícia anunciou mais tarde que o jogo teria de ser concluído na segunda-feira.

Em contraste com a maior parte da Europa, a liga sueca de futebol Allsvenskan começa na primavera e termina no outono.