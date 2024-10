John Mayer diz que Francisco Lindor o inspirou a atuar apesar de uma lesão

João Mayer abriu seu coração refletindo sobre sua amada temporada de 2024 do Mets – escrevendo uma mensagem emocionante agradecendo ao time e ao shortstop estrela, Francisco Lindor por ser uma fonte de inspiração para ele este ano.

O lendário músico se recompôs um dia depois que o Mets perdeu no NLCS para o Los Angeles Dodgers… e está claro que o impacto que o time teve sobre ele vai muito além das vitórias e derrotas no campo de beisebol.

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

Na verdade, Mayer relembrou um momento durante a residência do Dead & Company no Las Vegas Sphere… quando ele machucou o dedo e metade da unha foi arrancada durante um show – mas a resiliência de Lindor o ajudou a superar isso.

“Meu primeiro pensamento foi como brincar com os outros três dedos”, disse ele. “Isso era o que Lindor teria feito, e foi isso que eu fiz.”

Claro, Lindor levou o Mets na reta final da temporada… mesmo depois de ter machucado as costas durante um jogo contra o Philadelphia Phillies em 13 de setembro.

Mayer emocionou-se com Lindor… acrescentando: “Você podia ver a dedicação em seus olhos, em suas jogadas – você podia até vê-la em suas eliminações; não era um caso de ‘não pude’, apenas ‘não’ não daquela vez.'”

Mayer até compartilhou alguns conselhos com seus seguidores… e agradeceu a toda a organização por lembrá-lo de nunca desistir, aconteça o que acontecer.

Mayer não se esquivou de demonstrar amor ao Orange and Blue antes … arrasando com uma camisa Lindor durante um show que fez no Citi Field em junho de 2023.