John Tortorella pode deixar Michkov ser Michkov nesta temporada?

É O MAIOR MISTÉRIO em torno do Philadelphia Flyers, cuja resposta poderia fazer ou quebrar sua temporada:

“Eles podem coexistir?”

Conseguirá Matvei Michkov, o novato russo de 19 anos cuja destreza ofensiva só é eclipsada pelo seu entusiasmo sem limites, encontrar harmonia com o treinador John Tortorella, cuja lendária adesão a “jogar da maneira certa” o levou a ser colocado no banco ou a eliminar jovens talentos? quando eles não conseguiram atender aos seus padrões?

“Não tenho dúvidas de que haverá fogos de artifício aqui e ali, assim como ele fez com quase todos os jogadores”, previu o gerente geral do Flyers, Danny Briere. “No final das contas, Torts é o treinador e ele vai gerenciá-lo. Ele vai ensiná-lo a ser um profissional. O objetivo de Torts é fazer de Matvei o melhor jogador que ele pode ser.”

Os fins podem justificar os meios, mas os meios podem ser frustrantes para os seus jogadores. Basta perguntar a qualquer jogador que recebeu um pouco do amor duro que é a marca registrada de Tortorella enquanto foi privado de tempo de jogo.

Embora Tortorella seja um treinador exigente, ele também é realista. Os Flyers ficaram em 27º lugar na NHL em gols por jogo na temporada passada (2,82). Michkov pode marcar gols e criá-los para os outros, acertando os destaques com frequência. Tortorella e Michkov se conectaram durante o verão para estabelecer expectativas para sua temporada de estreia.

“Mal posso esperar para ver como ele vai criar o ataque [in the NHL]. Acho que o cérebro dele é muito especial”, disse Briere. “Faz muito tempo que não temos esse tipo de jogador aqui”.

Por necessidade ofensiva – e desafiando sua reputação – Tortorella parece pronto para deixar Michkov ser Michkov, para a melhoria dos Flyers.

“Estamos ansiosos pelos tipos de jogadas instintivas que ele pode fazer”, disse Tortorella, em seu terceiro ano como técnico na Filadélfia. “Não estou interessado em transformá-lo em um verificador. Queremos estabelecer as bases. Vai levar tempo. Mas vamos bater na cabeça dele com isso? Não.”

Os Flyers não precisam apenas dos gols que Michkov pode gerar. Eles precisam das vibrações. Pelo menos é assim que Tortorella vê as coisas.

Como quando Michkov marcou seu primeiro gol da pré-temporada com o gol vazio. Ele patinou e pulou no vidro perto da torcida, antes de abraçar com entusiasmo os companheiros, no que foi essencialmente um jogo-treino.

“Ele marcou um gol vazio em um jogo de exibição e foi como se fosse o jogo 7”, disse Tortorella. “Adoro isso nele. Acho que isso afeta a equipe.”

MICHKOV ERA INTERNACIONAL homem misterioso rumo ao draft de 2023 da NHL.

Alguns olheiros afirmaram que o extremo tinha o maior teto de talentos fora da escolha número 1, Connor Bedard. Mas alguns questionaram por que Michkov faltou ao grupo de observação e se reuniu apenas com algumas equipes, alimentando especulações de que ele estava tentando manobrar para chegar a um local específico de pouso – algo que o jogador negou.

Havia outro problema: Michkov estava sob contrato com o SKA St. Petersburg da Kontinental Hockey League pelas próximas três temporadas, o que significa que sua estreia na NHL não aconteceria teoricamente até 2026-27.

Destemidos, os Flyers o selecionaram em sétimo lugar.

“Eu tenho um contrato, mas espero que assim que puder sair, irei para cá”, disse Michkov após ser convocado.

“É o que é”, disse Briere na época. “Sabemos que ele tem contrato por mais três temporadas. Mas depois de vê-lo jogar e conhecê-lo, sentimos que ele é um talento que não podemos deixar passar. Se tivermos que esperar, vamos esperar.”

Apesar da incerteza sobre quando ele poderá ingressar no clube na América do Norte, os Flyers convocaram Michkov em sétimo lugar geral em 2023. Imagens de Bruce Bennett/Getty

A espera não foi longa. Michkov passou mais uma temporada na KHL e depois saltou para a NHL neste verão.

Foi o segundo jogador russo de destaque que a diretoria de Briere conseguiu trazer para a América do Norte. O goleiro Ivan Fedotov, convocado pelo time em 2015, finalmente chegou aos Flyers na temporada passada, após uma jornada bastante tortuosa. Ele deve formar uma bateria de goleiros com Samuel Ersson nesta temporada.

Fedotov apresentou números fortes na KHL e ajudou os atletas da Rússia a conquistar a prata olímpica nos Jogos de Pequim de 2022. Os Flyers o contrataram em 2022, mas Fedotov teria sido levado pelas autoridades russas a uma base militar remota no Círculo Polar Ártico para um ano de serviço, que eles alegaram que ele estava tentando evitar indo para a NHL.

“Os militares o levaram de volta. Então demorou um pouco mais para ele”, disse Briere.

Filadélfia cobrou o contrato de Fedotov com a NHL, presumindo que ele se apresentaria um ano depois. Em vez disso, o KHL anunciou que assinou um contrato de dois anos com o CSKA Moscou.

Em 2024, após o término da temporada do CSKA Moscou, foi anunciado que o contrato de Fedotov com a KHL havia sido rescindido, e ele se juntou aos Flyers por três jogos na temporada passada.

Os Flyers têm sido cautelosos sobre como conseguiram contratar Fedotov e Michkov.

Quando questionado especificamente sobre Michkov, Briere disse que era o desejo do jovem destaque comparar seus talentos com os melhores do mundo.

“Você também precisa da disposição do jogador. Ivan queria estar aqui. Matvei queria estar aqui”, disse ele. “Matvei é muito competitivo. Ele quer mostrar ao mundo que pertence a eles.”

Michkov e Fedotov são jogadores essenciais para os Flyers nesta temporada. Eles também são produtos da Rússia, entrando na NHL num momento em que o relacionamento da comunidade internacional de hóquei com o país está tenso.

A Rússia e a Bielorrússia foram banidas dos campeonatos mundiais da IIHF durante três anos devido à invasão da Ucrânia. O Comitê Olímpico Internacional decidirá sobre sua elegibilidade para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2026 na Itália até maio. Em fevereiro, a NHL realizará um torneio que contará com quatro nações, mas não envolverá a Rússia, já que a liga não conseguiu descobrir como avançar com outra Copa do Mundo sem a sua participação.

O foco dos Flyers continua no gelo, de acordo com o GM, onde os Flyers estão lutando pela primeira vaga nos playoffs desde 2020 e pela primeira Copa Stanley desde 1975.

A parceria Michkov-Tortorella será uma componente crucial desse impulso.

MICHKOV ENTENDE QUANTO burburinho envolve sua chegada à Filadélfia. Como quando ele apareceu no campo de treinamento e viu dezenas de torcedores já vestindo sua camisa, algo que ele disse nunca ter experimentado antes como jogador.

Os Flyers estão fazendo o que podem para moderar as expectativas na primeira campanha de Michkov na NHL.

“Sou realista. Será uma temporada difícil para ele. Esta é a melhor liga do mundo. É um grande passo. Não será fácil”, disse Briere. “Portanto, minhas expectativas são muito baixas. Estou animado para vê-lo jogar, mas ele terá que passar por muita coisa antes de se tornar o jogador que espera ser.”

Haverá obstáculos no caminho, mas o talento de Michkov é inegável. Imagens de Mitchell Leff/Getty

Tortorella tem um menu de coisas nas quais Michkov precisará trabalhar como novato.

“A duração do turno é algo em que vamos nos concentrar com ele”, disse ele. “Ele não jogou 82 partidas.”

Tortorella fez uma comparação entre a estrela do Rangers, Artemi Panarin – que ele treinou no Columbus Blue Jackets – e Michkov, na forma como eles podem acelerar rapidamente quando seu time ganha a posse do disco.

“É engraçado como você vê um cara como [Panarin]onde pode ser um pouco difícil voltar quando você não tem o disco, e com que rapidez ele volta quando eles têm o disco”, disse o treinador. “O pão é um dos melhores nisso , e acho que Mich tem um pouco disso.”

Tortorella disse que há um salto perceptível na qualidade do jogo da temporada de exibição para a temporada regular que Michkov terá de enfrentar, e que o “jogo situacional” será uma das maiores curvas de aprendizado para ele.

“Acho que isso é o principal quando você lida com jogadores ofensivos. Há certos momentos no jogo em que você precisa ser simples. Talvez você tenha que lutar outro dia para fazer essa jogada”, disse ele. “Isso é algo que sei que teremos que ensinar a ele. Mas quero deixá-lo ir. Não vamos tentar reprimi-lo de forma alguma no que diz respeito à sua criatividade.”

Apesar de todas as preocupações com a convivência entre Michkov e Tortorella, o treinador diz que quer apenas deixá-lo voar.

“Você fica feliz por um garoto de 19 anos, vindo do exterior, dá destaque a ele um pouco e ele simplesmente vai e brinca”, disse ele. “Quando penso em mim mesmo naquela idade, não há chance de eu estar fazendo as coisas que ele está fazendo. Nunca fui maduro o suficiente. Portanto, é divertido para uma pessoa mais velha ver uma criança se divertindo e lidando com a situação como se fosse. tem.”

John Tortorella, vivendo indiretamente através de Matvei Michkov. Quem sabia?