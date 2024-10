Jon Jones reage à violenta vitória por nocaute de Francis Ngannou na PFL Battle of the Giants

Jon Jones prestou atenção na volta de Francis Ngannou ao MMA — e ficou impressionado.

Ngannou foi a atração principal do card pay-per-view Battle of the Giants do PFL no sábado na Arábia Saudita, enfrentando Renan Ferreira. O ex-campeão peso pesado do UFC eliminou Ferreira no primeiro round com um ground and pound absolutamente brutal que deixou o adversário inconsciente na tela.

Jones entrou no Twitter e colocou Ngannou, e seu desempenho acabou.

Que trabalho incrível o Francis fez esta noite, exibindo um jogo completo de MMA. Ótimos chutes, ótimas quedas. É bom vê-lo brilhar. Uau, parabéns campeão, vejo você. – BONY (@JonnyBones) 20 de outubro de 2024

“Que trabalho incrível Francis fez esta noite, exibindo um jogo completo de MMA”, escreveu Jones. “Ótimos chutes, ótimas quedas. É bom vê-lo brilhar. Uau, parabéns, campeão, vejo você.

Ngannou e Jones estiveram ligados a uma potencial luta durante anos antes do primeiro tomar a decisão de deixar o UFC e desocupar o título. Jones lutaria contra o ex-campeão interino Ciryl Gane pelo cinturão vago no UFC 285 em março de 2023 e finalizou rapidamente para conquistar seu segundo título de divisão.

“The Predator” competiu no MMA pela primeira vez em quase três anos após vencer duas lutas de boxe contra Tyson Fury e Anthony Joshua, sofrendo derrotas em ambas as disputas.

Jones agora defenderá Stipe Miocic na luta principal do UFC 309, no próximo mês, no Madison Square Garden.