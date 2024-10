Jon Scheyer, da Duke, sobre a vitória, Flagg e a evolução do basquete universitário

DURHAM, NC – Desde o momento em que Duke caiu para o NC State na Elite Eight masculina da última temporada, o técnico do Blue Devils, Jon Scheyer, tem se concentrado singularmente em construir um time capaz de vencer tudo. Isso significou alguns mergulhos notáveis ​​​​no portal de transferências e a finalização de uma turma de recrutamento repleta de tantas estrelas quanto qualquer outra na história de Duke – incluindo o fenômeno Cooper Flagg, de 17 anos.

O resultado, à medida que os Blue Devils se aproximam do início da temporada 2024-25, é um nível de entusiasmo raramente visto fora do Tobacco Road – e elevado até mesmo para os padrões de Duke.

“Não é o ruído externo, mas estou animado porque sinto que temos um grupo que pode fazer algo especial”, disse Scheyer.

Enquanto Duke se aproxima da denúncia de uma nova temporada em 4 de novembro, a ESPN conversou com Scheyer sobre essas imensas expectativas, o entusiasmo em torno de Flagg e o futuro do basquete universitário dentro e fora da quadra.

*Esta entrevista foi editada para maior extensão e clareza.

ESPN: Parece que você adotou uma abordagem muito específica para construir o elenco desta temporada, desde os veteranos que você passou pelo portal até a altura com quem poderá jogar. Como você montou essa escalação?

Escolhas do Editor 2 Relacionado

Scheyer: Tudo o que fizemos desde 31 de março, desde que perdemos aquele jogo da Elite Eight, foi incrivelmente intencional. Antes de descobrir o que você vai fazer, você precisa descobrir com quem está fazendo isso. Toda a nossa equipe está junta há um ano. Nossa equipe não está apenas buscando os melhores talentos, mas analisando analiticamente quais serão as opções, inclusive do ponto de vista cultural. E então, combinando talentos em diferentes funções, era importante ter o melhor ajuste e ser realmente intencionais na forma como juntamos tudo.

ESPN: Principalmente depois da derrota do Kentucky no primeiro turno, houve muita preocupação de que você simplesmente não consegue mais vencer com jogadores únicos. Ao mesmo tempo, manter o talento na era do portal de transferência parece impossível. Você teve que repensar a maneira certa de construir uma lista? Existe um caminho certo?

Scheyer: Eu penso nisso o tempo todo. Dizer que há uma maneira específica pela qual você pode ou não fazer isso é tolice. Ganhar um campeonato nacional ou chegar à Final Four é uma das coisas mais difíceis de se fazer em qualquer esporte. Nos últimos 15 anos, houve duas equipes com jogadores realmente jovens para vencer. Tínhamos um e Kentucky tinha um. Chegamos ao Final Four, ao Elite Eight três vezes. A margem não é Cooper Flagg ou Khaman Maluach. A estratégia com o ano COVID-19 e tudo provavelmente é diferente do que será daqui a um ou dois anos. Evoluir é fundamental, mas ainda ter a identidade de recrutar os melhores talentos do ensino médio e depois misturar alguns caras-chave do portal.

Jogadores do Duke, Tyrese Proctor, Cooper Flagg e Caleb Foster. Imagens de Grant Halverson/Getty

ESPN: Você viveu a experiência de Zion Williamson na Duke – ele parecia realmente gostar de ser um estudante-atleta. Cooper Flagg chega com um nível semelhante de entusiasmo. Como ele pode ter a mesma experiência?

Scheyer: É único e é uma das minhas coisas mais importantes. Ele não terá este ano de volta e quero que ele aproveite o processo. Eu disse a ele: ‘Espero que haja momentos em que você fique mal’. Esperançosamente, na prática. Esperançosamente, isso não acontece em um jogo, mas provavelmente acontecerá. Isso é inevitável. Mas abrace esses momentos porque se trata do seu crescimento. Se você esmagasse tudo, você não seria humano. Eu já falei com ele sobre isso. Mas ele fez um trabalho incrível sendo ele mesmo e apenas gostando de ser um estudante universitário e não se desviando de oportunidades NIL, e colocando seu tempo e energia na equipe. Essa é a grande coisa para mim, é querer que ele aproveite.

ESPN: Tanto Zion quanto Cooper atraem um interesse além dos fãs de basquete universitário, para uma cultura mais ampla. Penso no presidente Obama estando no prédio e em Zion estourando o sapato, e no caos que se seguiu. Você aprendeu alguma coisa passando por tudo isso naquela época que poderia ajudar Cooper?

Principais notícias da semana de Obtenha acesso exclusivo a milhares de artigos premium por ano dos principais escritores.

• Relatório de novato da NFL: Daniels, Nix, outros »

• Folha de referências do campo de treinamento para 30 times da NBA »

• Previsão de Jeff Passan para a World Series »

Mais conteúdo ESPN + »

Scheyer: Eu acho que sim. Você tem que estar preparado para qualquer coisa. Mas acho que é o quão quente e frio pode ser. No clima atual, você pode entrar em um jogo sentindo calor, mas sentir muito frio depois. Como manter o equilíbrio e focar no crescimento e no que você pode controlar – eu sei que haverá barulho este ano. Algumas delas serão excessivamente positivas quando talvez não devessem ser, e outras serão excessivamente críticas. Para Cooper, que tem 17 anos e joga na Duke, quanto mais o fizermos pensar sobre o que pode controlar e aproveitar o processo – ele terá um ano especial se fizermos isso.

ESPN: Estamos nos aproximando de um mundo em que as escolas possam compartilhar as receitas com os atletas, mas o principal motor para isso a nível nacional é o futebol. Duke é único onde o basquete é rei. Você e a diretora de atletismo Nina King discutiram quanto dessa torta deveria ir para o basquete masculino?

Scheyer: Tem sido realmente quente e frio com a forma como isso está acontecendo. Nós pesquisamos. Nosso programa, com a exposição que obtemos, é equivalente a um grande programa de futebol. Claro, é tudo uma questão de dinheiro e exposição na TV, mas achamos que a maneira como somos vistos e nossa exposição precisa ser discutida. Nina sabe disso e, claro, o investimento em nosso programa de futebol é grande, mas no final das contas, temos algo único em nosso programa de basquete.

ESPN: Você se preocupa em manter o basquete universitário relevante?

Scheyer: O basquete universitário tem um produto incrível no March Madness, mas antes disso, temos que encontrar maneiras de fazer com que as pessoas assistam. A primeira coisa é ter um ótimo produto, e temos que continuar a modernizar as nossas regras: jogar quartos, poder avançar a bola, jogar como o resto do mundo faz [in professional basketball]. O relógio de tiro de 24 segundos. É aí que está o jogo e temos que alcançá-lo. As diferentes regras do nosso esporte. Como eliminar quatro horas. Você tem talentos de primeira linha entrando no basquete universitário e só temos quatro horas para trabalhar com eles todos os dias. É aí que o jogo precisa crescer, que o produto cresce e que aumentará o engajamento. As pessoas adoram basquete e temos ótimos jogadores – mas temos que ter certeza de que a faculdade é o lugar para eles antes de irmos para a NBA.

ESPN: As expectativas em torno da equipe deste ano são imensas. Como você lida com isso ao se aproximar do início da temporada 2024-25?

Scheyer: Sinto o peso todos os dias. Minhas expectativas, eu prometo, são maiores do que as de qualquer outra pessoa. O ano 2 foi Elite Oito e 27 vitórias em ambos os anos. Estou orgulhoso disso. O que quero dizer é: como posso crescer e ser melhor este ano? Você pode ser pego facilmente como treinador da Duke apenas pelos resultados, e acho que quando você se deixa levar pelos resultados, pode não atingir seu potencial ou teto. Meu foco tem sido ser o melhor todos os dias para minha equipe. No ano passado, fomos vítimas dessa pressão, onde não estávamos no nosso melhor quando era mais importante. Acho que se você estiver consumido por cada jogada, momento e prática, coisas incríveis acontecem. Eu vi isso acontecer. Esse é o meu objetivo para este grupo.