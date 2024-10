Jordan Addison, dos Vikings, esclarece a postagem ‘Free 3’, não buscando comércio

EAGAN, Minnesota – Não, Jordan Addison não quer ser negociado. O recebedor do Minnesota Vikings disse que não está chateado com o número de alvos nesta temporada e não estava tentando sugerir o contrário em uma história no Instagram que postou no fim de semana.

“As pessoas simplesmente tentam fazer algo com qualquer coisa”, disse Addison na segunda-feira. “Não é nada.”

Na manhã de sábado, Addison postou nas redes sociais uma foto de sua camisa número 3 com a legenda “Free 3” – uma mensagem que levou a especulações generalizadas. Addison, no entanto, disse na segunda-feira que usa a frase há pelo menos quatro anos, começando com seu tempo na Universidade de Pittsburgh, e mais tarde postou uma captura de tela de uma postagem no Instagram daquele período para esclarecer.

“Acho que descobri isso no acampamento de outono de 2020 em Pittsburgh”, disse Addison. “Então foi aí que tudo começou. As pessoas têm que fazer o dever de casa antes de começarem a dizer coisas.”

A produção de Addison diminuiu em sua segunda temporada, em parte por causa de uma lesão no tornozelo que lhe custou dois jogos e em parte porque os Vikings estão em último lugar na NFL em tentativas de passe por jogo (27,14).

Depois de receber 70 passes em 108 alvos para 911 jardas e 10 touchdowns na última temporada como novato, Addison tem apenas 14 recepções em 23 alvos para 231 jardas e uma pontuação até agora nesta temporada.

“Não, sou honesto”, disse Addison quando solicitado a esclarecer se ele teve algum problema com a forma como foi usado.

Mais tarde, ele descreveu sua temporada até o momento como “boa”.

“Obviamente, gostaria de estar um pouco melhor”, disse Addison, “mas estou fazendo tudo que posso. Estou aprendendo toda semana, assistindo ao filme e apenas tentando melhorar a cada dia. ansioso para fazer um bom jogo esta semana.”

Ele acrescentou mais tarde: “Continue abrindo. Esse é o meu trabalho como recebedor e é isso que vou continuar fazendo.”

Os Vikings receberão o Indianapolis Colts na noite de domingo no US Bank Stadium.