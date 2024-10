Jordan Love para Jayden Reed por recepção de 53 jardas

INGLEWOOD, Califórnia – Não foi o primeiro touchdown do Green Bay Packers, mas sim a jogada que preparou o placar que foi a parte espetacular.

Ainda assim, a corrida de 2 jardas faltando 6:45 para o fim do primeiro quarto do jogo de domingo contra o Los Angeles Rams foi o primeiro touchdown do running back Josh Jacobs como membro do Packers.

A jogada anterior, porém, foi a dos destaques.

Com três Rams correndo passo a passo com o recebedor Jayden Reed, o quarterback Jordan Love lançou uma bola profunda que Reed puxou para um ganho de 53 jardas até a linha de 2 jardas dos Rams.

Reed entrou em jogo como o principal recebedor de um time do Packers que estava sem seus outros dois recebedores titulares no domingo por causa da lesão no tornozelo de Christian Watson e da suspensão de Romeo Doubs.

O tight end Tucker Kraft superou a recepção de 53 jardas de Reed e com um touchdown de 66 jardas no início do terceiro quarto para dar aos Packers uma vantagem de 17-13. Love acertou um Kraft aberto perto do meio-campo, e Kraft desceu pela linha lateral esquerda para marcar.

O touchdown de 66 jardas de Kraft foi o mais longo de qualquer tight end nesta temporada, superando o touchdown de 57 jardas de Brock Bower no início do domingo.