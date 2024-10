Jorge Masvidal duvida que Conor McGregor volte a lutar, mas ‘ele não consegue consumir cocaína suficiente’ para realmente me enfrentar

Enquanto Jorge Masvidal planeja seu retorno ao UFC, ele tem muitas ideias sobre possíveis adversários. Não espere que Conor McGregor seja um deles.

Para ser claro, isso não é por falta de interesse da parte de Masvidal. Antes de se aposentar do MMA em 2023, o primeiro campeão “BMF” do UFC convocou inúmeras vezes um confronto final com McGregor. Agora que planeja retornar à ação no final de 2024 ou início de 2025, Masvidal vê muitas possibilidades para sua primeira reviravolta, mas duvida muito que McGregor volte a competir depois de ficar de fora nos últimos três anos.

“Vamos vê-lo em um bar e essas coisas”, Masvidal respondeu ao MMA Fighting quando questionado se veremos McGregor novamente. “Você está falando na gaiola? Como oficial ou como juiz? Você quer dizer lutar? Eu não acho. Espero que ele prove que estou errado, mas acho que não.”

McGregor vem provocando seu retorno há mais de um ano, depois de se recuperar de uma devastadora perna quebrada sofrida em sua luta trilogia contra o companheiro de equipe e amigo de longa data de Masvidal, Dustin Poirier.

Após sua recuperação, McGregor treinou O lutador final contracenou com Michael Chandler com uma luta originalmente esperada entre eles em 2023. Em vez disso, um dedo do pé quebrado forçou McGregor a se retirar do encontro agendado para o UFC 303 em junho passado.

Corriam rumores de que talvez McGregor pudesse lutar antes do final de 2024, mas o CEO do UFC, Dana White, rejeitou esses planos e, em vez disso, apontou para 2025 para o retorno da estrela irlandesa. A cada dia que passa surgem mais e mais dúvidas sobre se McGregor irá ou não regressar e Masvidal sabe com absoluta certeza que não será o adversário se isso acontecer.

“Conor, sob nenhuma circunstância, está lutando comigo”, disse Masvidal. “Ele desistiu de lutar contra Chandler – coitado do Chandler, não sei quantas vezes ele deixou aquele cara comer poeira. Imagina eu?

“Esse cara nunca está brigando comigo. Ele não consegue consumir cocaína suficiente para conseguir [jacked] pronto para lutar comigo.”

Se McGregor continuar ausente do UFC, Masvidal não se importaria de ocupar seu lugar na luta contra Chandler, embora veja isso como apenas uma das muitas opções que lhe são oferecidas.

Chandler está fora de ação há quase dois anos, na expectativa de lutar contra as dúvidas de McGregor e Masvidal que algum dia se concretizarão. Se Chandler finalmente quiser voltar à ação, Masvidal o convida para uma luta onde ele deverá saber sem sombra de dúvida que o adversário vai aparecer.

“Não seria uma luta ruim molhar os pés novamente no MMA”, disse Masvidal sobre a luta contra Chandler. “Uma espécie de curso introdutório ao MMA. Eu não me importaria com essa luta. Mas há muitas lutas que eu aceitaria. Eu estava jogando isso lá fora.

“Você não pode ficar sentado em silêncio para sempre. Vamos. Você quer enfrentar um dos filhos da puta mais eletrizantes que já tocou no esporte? Vamos, porra.