José Mourinho: Ainda posso vencer o PL com o Man United e o City punidos

José Mourinho disse maliciosamente que ainda tem esperança de se tornar campeão da Premier League com o Manchester United se o Manchester City perder pontos retroativamente devido a violações do Fair Play Financeiro.

O City enfrenta 115 acusações de violação dos regulamentos financeiros da Premier League e enfrenta a possibilidade de perder seus títulos ou perder pontos se for considerado culpado.

Mourinho levou o United ao segundo lugar na temporada 2017-18 – terminando 19 pontos atrás do campeão City

“Terminamos em segundo lugar na Premier League”, disse Mourinho em entrevista coletiva na quarta-feira. “Acho que ainda temos uma chance de vencer esse campeonato porque talvez eles punam o Man City com pontos e talvez ganhemos esse campeonato e eles tenham que me pagar o bônus e me dar a medalha.”

O técnico do Fenerbahçe, Mourinho, falou antes do confronto de seu time na Liga Europa contra o United, na quinta-feira.

Ele disse que espera que seu antigo clube tenha sucesso em breve, apesar da turbulência contínua no clube da Premier League. A equipe de Erik ten Hag está em 12º lugar na classificação, depois de vencer apenas três dos primeiros oito jogos do campeonato e não vencer na Liga Europa.

“Depois de analisá-los com a minha equipe, há trabalho e eles terão sucesso mais cedo ou mais tarde”, disse ele. “Quero que eles tenham sucesso. Desejo o melhor para o treinador e para os jogadores.

“Quero o melhor para eles. Se as coisas não estão indo muito bem para eles, não é algo que me deixa feliz.”

Mourinho disse que entende a frustração dos torcedores do United depois de uma série de apenas uma vitória em nove partidas europeias.

A equipe de Ten Hag encerrou uma série de cinco jogos sem vitórias na vitória de sábado por 2 a 1 sobre o Brentford.

José Mourinho apoiou o sucesso do seu antigo clube, o Manchester United. Recep Bilek/Anadolu via Getty Images

“Eles têm uma equipa melhor do que os resultados mostram”, disse Mourinho.

Apesar das dificuldades nesta temporada, Mourinho disse que o United pode erguer a Liga Europa.

“Se eu tivesse que dizer agora quem são os dois maiores candidatos a vencer a Liga Europa, acho que é fácil, diria Manchester United e Tottenham”, disse ele. “A Premier League tem um nível diferente de qualidade, um nível diferente de intensidade, de ritmo, de cultura táctica, de tudo. Amanhã vamos defrontar uma das duas equipas mais fortes.”

O técnico do United, Ten Hag, assumiu o cargo em abril de 2022 e levou o United a dois troféus – a Carabao Cup em 2023 e a FA Cup da temporada passada.

“Eles mantêm a fé no treinador”, disse Mourinho sobre o apoio do United a Ten Hag. “Eles apoiam o treinador, o treinador fica temporada após temporada e isso significa estabilidade, significa confiança”.

Mourinho, que treinou o United de 2016 a 2018, vencendo a Liga Europa e a Copa Carabao, foi demitido com seu time 11 pontos atrás das vagas da Liga dos Campeões em dezembro de 2018.

“Eles estão dando a ele [Ten Hag] condições para continuar desenvolvendo seu trabalho”, disse Mourinho. “Isso foi uma diferença em relação a mim.”