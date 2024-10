José Mourinho irritado com perguntas após empate do Fenerbahçe

O técnico do Fenerbahçe, José Mourinho, expressou frustração com os jornalistas locais no domingo, depois que seu time perdeu terreno para o Galatasaray, líder da Super Lig, alegando que “sempre” é questionado sobre jogadores que não jogam.

O Fenerbahçe empatou em 2 a 2 com o Samsunspor, em um jogo que viu seu time sofrer o empate tardio.

Questionado por um repórter por que alguns jogadores não estão jogando, Mourinho, que assumiu o cargo no Fenerbahçe neste verão, disse após o jogo: “Estou começando a aprender o que é a Turquia. Estou surpreso que você não pergunte por que o goleiro Irfan [Can Eğribayat] não joga, estou surpreso que você não pergunte sobre [forward] Cenk Tosun, estou surpreso porque você sempre pergunta sobre os jogadores que não jogam.

“Para mim [Dušan] O Tadić tem sido o nosso melhor jogador em alguns jogos, não porque marca golos importantes mas pelo equilíbrio que dá à equipa, pela organização que tem no cérebro, porque não comete erros de posicionamento ou de decisão. Se você não quer que eu interprete ele e interprete alguém que não joga muito, ok.”

O atacante sérvio Tadic foi titular e marcou seu quinto gol no campeonato no domingo. Ele também registrou quatro assistências em oito jogos do campeonato nesta temporada.

“É difícil para mim dar mais razões porque não quero analisar publicamente os meus jogadores”, disse Mourinho. “Tenho que proteger os jogadores e não abrir muito sobre as razões pelas quais este joga e o outro não.

“Eu entendo que é a sua cultura… Você fica chorando toda semana para eu brincar [midfielder] Irfan Kahveci [who came on as substitute on Sunday] … às vezes jogadores que você considera fenomenais, não são. Às vezes eles cometem erros que são erros críticos para a equipe”.

José Mourinho não gostou das perguntas dos repórteres após o empate de 2 a 2 do Fenerbahce com o Samsunspor. Recep Bilek/Anadolu via Getty Images

Mourinho quer acabar com a seca de 10 anos de títulos da Super Lig do Fenerbahçe nesta temporada.

O clube terminou em segundo lugar no campeonato turco na temporada passada, perdendo um jogo durante toda a temporada, mas terminando três pontos atrás do eventual campeão e rival feroz Galatasaray.

O Fenerbahçe está em quarto lugar no campeonato nesta temporada, oito pontos atrás do Galatasaray, embora a equipe de Mourinho tenha um jogo a menos.

O clube também disputa a Liga Europa nesta temporada e recebe o antigo clube de Mourinho, o Manchester United, na quinta-feira.