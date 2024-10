José Mourinho, técnico do Fenerbahçe: Eu era um ‘jogador’

O técnico do Fenerbahce, José Mourinho, fez uma avaliação franca de sua carreira de jogador quando questionado sobre o desempenho de um de seus zagueiros

Mourinho jogou nas ligas inferiores de Portugal como meio-campista antes de encerrar a carreira de jogador aos 24 anos para se aventurar como treinador.

Quando questionado sobre o desempenho do lateral-esquerdo do Fenerbahce, Jayden Oosterwolde, no empate de 1 a 1 da Liga Europa, na quinta-feira, em Twente, Mourinho disse: “Não sei se você jogou futebol, eu joguei, jogador de baixo nível, mas Eu fiz isso.

“Quando você recebe cartão amarelo e é zagueiro, você está em apuros. E Jayden recebeu cartão amarelo aos 12 minutos, então para jogar 75 minutos contra um bom adversário, fora de casa e jogar com cartão amarelo, eu Posso prometer a você, meu amigo, que não é fácil, então Jayden fez um bom trabalho e conseguimos um bom ponto contra um bom time.”

O Fenerbahçe resgatou um ponto no Twente quando o veterano atacante Dusan Tadic empatou aos 71 minutos.

“Para mim não se trata de idade, trata-se de bons jogadores, jogadores medianos, jogadores ruins”, disse Mourinho sobre o jogador de 35 anos.

“Ele [Tadic] tem cérebro, brincava com o cérebro, entende tudo. Quem sabe se ele quer treinar um dia porque tem o cérebro certo. Ele é fundamental para nós.”