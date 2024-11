José Mourinho: UEFA não me dá ‘tratamento honesto’

José Mourinho acredita que não está a receber pela UEFA o mesmo tratamento que outros treinadores desde a final da Liga Europa de 2023.

Enquanto comandava a Roma, Mourinho foi suspenso no ano passado por quatro jogos de suspensão pela lateral do futebol europeu por abusar verbalmente do árbitro Anthony Taylor, após a dolorosa derrota de seu time nos pênaltis para o Sevilla na final da Liga Europa, em Budapeste.

“A sensação é que estou com problemas na Europa”, disse Mourinho à Sky Sports em entrevista divulgada terça-feira. “Perdi uma final de uma forma que ainda não aceito e desde então sinto isso.

“Não quero ter tratamento especial, quero ter tratamento honesto.

“Desde aquela final de Budapeste está a ficar difícil.”

Mourinho, agora no comando do Fenerbahçe, recebeu cartão vermelho direto no empate de 1 a 1 da semana passada com o Manchester United pela Liga Europa.

Ele recebeu sua ordem de marcha após uma acalorada disputa com o árbitro, quando seu time teve negado o recurso de pênalti.

“Eu mereço ser [treated] como todo mundo”, disse Mourinho.

“Em campo, não importa se você é Lionel Messi ou se está jogando sua primeira partida. As regras são as mesmas para Messi e para o garoto. E para os treinadores é a mesma coisa.

“Não importa se você é Carlo Ancelotti ou um jovem treinador que está começando. Ancelotti tem que se comportar da mesma maneira que um jovem deve se comportar.

“Isso é o que eu quero para mim e é isso que não estou conseguindo.”

Mourinho disse após o jogo contra o United que o seu próximo trabalho terá de ser num clube inglês não envolvido nas competições da UEFA.

No entanto, o ex-técnico do Chelsea esclareceu os seus comentários.

“Eu fiz uma piada”, disse ele. “Nunca irei para um time que luta contra o rebaixamento. Nunca irei.

“Fico chateado e não estou no período da minha carreira para ficar chateado. Estou no período da minha carreira para ser feliz o tempo todo e neste momento jogando nas competições europeias, estou ficando chateado o tempo todo. tempo.

“Mas não vou lutar contra o rebaixamento. É muito difícil! Sinceramente, acredito que isso deve ser o mais difícil. É mais difícil do que disputar títulos.

“Tem que ser muito difícil emocionalmente, porque é algo que muda vidas. Acho que são os caras corajosos que fazem isso.”

O ex-técnico do Man United, Chelsea e Tottenham disse que ainda aceitaria um retorno à Premier League, embora não por pelo menos alguns anos.

“Londres é meu lar, então um dia terei que voltar, a menos que ninguém me queira. Mas um dia eu gostaria de voltar.

“Mas não me interpretem mal e vamos deixar bem claro que nos próximos dois anos, nesta temporada e na próxima, ninguém me tirará do Fenerbahçe”.