José Mourinho zomba do árbitro após cartão vermelho contra o Man United

José Mourinho zombou da explicação “incrível” do árbitro depois de receber cartão vermelho durante o empate de 1 x 1 do time do Fenerbahçe pela Liga Europa contra o ex-clube Manchester United, na quinta-feira.

Mourinho recebeu o cartão vermelho pouco antes da hora marcada, em meio a uma acalorada disputa com o árbitro, que aparentemente incluiu alguma linguagem colorida, depois que o Fenerbahçe teve negado o apelo de pênalti.

Depois de inicialmente dizer que não queria falar sobre o não pênalti, ele ridicularizou o relato do árbitro sobre o incidente.

“Ele nos contou algo incrível”, disse Mourinho à TNT Sports. “Ele disse que ao mesmo tempo podia ver a ação na área e meu comportamento na linha lateral.

“Parabenizo-o porque ele é absolutamente incrível, sua visão periférica. Durante o jogo, a 160 km/h, ele estava de olho na situação do pênalti, e estava de olho no banco e no meu comportamento. É por isso que ele é um dos melhores árbitros do mundo”.

José Mourinho mostrou sua frustração após receber o cartão vermelho no empate do Fenerbahçe com o Manchester United. Serhat Cagdas/Anadolu via Getty Images

O Man United liderou logo no início do gol de Christian Eriksen aos 15 minutos, apenas para ver Youssef En-Nesyri empatar aos 49, cabeceando desmarcado à queima-roupa após cruzamento de Allan Saint-Maximin.

O resultado mantém o Fenerbahçe invicto com cinco pontos em três jogos, mas Mourinho disse acreditar que seu time deveria ter aproveitado mais o jogo.

“Seria justo dizer que fizemos uma partida extraordinária e fomos melhores que eles, um bom resultado para o Man United”, disse ele.

“Os meus rapazes fizeram um jogo fantástico”, acrescentou. “Jogamos contra uma equipe que está em um nível superior ao nosso. Terminamos o jogo com um zagueiro atuando como lateral-direito e um lateral-direito como lateral-esquerdo. Tivemos que montar um quebra-cabeça maluco, mas nosso desempenho foi extraordinário e não podia pedir mais nada aos jogadores.”

Mourinho levou o United a vencer a Liga Europa em 2017, durante seus dois anos e meio em Old Trafford. Ele assumiu o cargo no Fenerbahçe na entressafra passada.

Informações da Reuters e da Associated Press contribuíram para este relatório.