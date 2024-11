Josh e Heather Altman deixando a ‘lista de milhões de dólares em Los Angeles’

Fontes de produção disseram ao TMZ… o casal decidiu deixar o programa Bravo após a 15ª temporada – que foi ao ar no início deste verão – optando por passar mais tempo com seus filhos… sem câmeras por perto o tempo todo.

Josh e Heather se tornaram protagonistas do reality show, vendendo mais de US$ 7 bilhões em imóveis durante o programa. Da dupla, Heather foi a primeira a se juntar ao ‘MDLLA’… ela apareceu inicialmente na 3ª temporada do programa em 2008.