Jovem alagoano vai receber prêmio e representar o Brasil em evento da ONU na Europa

O maceioense, empreendedor social e cineasta, Odilon Gomes, vai no próximo mês a Portugal receber o prêmio PLURAL+ Youth Video Festival, que conta com o reconhecimento de instituições internacionais, como a ONU e o UNICEF. A premiação vai ocorrer no dia 25 de novembro na cidade portuguesa de Cascais.

Odilon conquistou o prêmio com o curta “Uma carta para o mundo”, produzido por ele e protagonizada por jovens da periferia de Maceió. A produção é inspirada em uma carta escrita por Letícia, uma jovem negra e moradora do Benedito Bentes. No filme, ela aborda os muros que dividem países, mas também os “muros” da desigualdade social e que ela enfrenta todos os dias.

A obra tocou corações ao expor, de forma sensível e criativa, a realidade vivida por muitas comunidades marginalizadas, trazendo uma reflexão profunda sobre a divisão social e a busca por justiça e dignidade.

O jovem cineasta destacou a importância dessa premiação: “Esse prêmio é o reconhecimento de um trabalho que venho protagonizando desde a minha adolescência. Sempre lutei pelas causas sociais e para que todas as pessoas possam ter dignidade para viver”, pontua.

Contribua com a viagem

Para ajudar nos custos da viagem do Odilon, os amigos criaram uma “vaquinha” para custear o transporte aéreo até a cidade portuguesa, hospedagem e alimentação, além dos seguros necessários.

Veja como contribuir no link abaixo:

https://www.vakinha.com.br/5163739

Sobre a premiação

O PLURAL+ é um festival de vídeo promovido pela UNAOC e pela OIM, que convida jovens de todo o mundo a criar vídeos curtos sobre migração, diversidade e inclusão social. Nesta sua 16ª edição, o festival busca desafiar estereótipos e promover o diálogo, com foco em temas como xenofobia e ações climáticas inclusivas.

Os participantes puderam usar diferentes técnicas narrativas e competir em categorias etárias para prêmios, contribuindo para uma maior empatia e solidariedade entre comunidades.

Neste ano, a premiação vai ocorrer na cidade de Cascais, em Portugal, no dia 25 de novembro, durante evento da ONU.