Jovem de 20 anos é morto a tiros enquanto bebia com amigos próximo a barzinho

Jovem de 20 anos é morto a tiros em bar no bairro João Paulo II, em Arapiraca. Reprodução

João Vitor da Silva Acioly, de 20 anos, foi assassinado a tiros após uma discussão entre amigos no bairro Primavera, em Arapiraca, próximo ao Bar Maria Bonita, na noite desse domingo (20). O crime ocorreu por volta das 18h30, e a vítima chegou a ser socorrida por familiares, mas faleceu no Hospital de Emergência do Agreste (HEA).

Segundo informações da polícia, a guarnição da PM foi acionada assim que João Vitor deu entrada no hospital. Testemunhas e familiares relataram que a vítima estava bebendo com amigos, quando houve um desentendimento, momento em que um dos presentes sacou uma arma e atirou contra ele.

A vítima era conhecida por passar dias fora de casa em momentos de bebedeira, o que não preocupava os familiares de imediato. No entanto, o ocorrido não foi informado ao Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) nem pelos populares nem pelos familiares no momento do crime.

A polícia realizou rondas na região em busca do autor do homicídio, mas até o momento ele permanece foragido.

As investigações prosseguem, e a polícia informou que a falta de câmeras de segurança nas proximidades dificulta a identificação do suspeito.