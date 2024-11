Juan Soto, dos Yanks, sobre agência gratuita – ouvirá ‘todos os times’

NOVA IORQUE – Poucos dias depois de perder na World Series, o rebatedor do New York Yankees, Juan Soto, chegará ao mercado aberto como um dos jogadores mais cobiçados da história recente.

O talento e a idade de Soto – ele completou 26 anos na semana passada – o tornam atraente para praticamente qualquer time do esporte.

“Vai ser emocionante”, disse Soto pouco depois da derrota dos Yankees no jogo 5 para os Dodgers na quarta-feira. “Será uma boa experiência. Acho que todo jogador da grande liga quer vivenciar isso. Portanto, é emocionante ver como será.”

Soto está saindo de uma temporada regular monstruosa. Ele postou uma média de rebatidas de 0,288, 41 home runs e 129 caminhadas e um OPS de 0,989. Ele ficou em quarto lugar no fWAR e é finalista do Gold Glove no campo certo. Ele também atingiu 0,327 com quatro home runs nesta pós-temporada, ajudando os Yankees a ganhar uma vaga no Fall Classic.

“Estou orgulhoso do ano que Juan teve”, disse o companheiro de equipe Aaron Judge. “Era divertido trabalhar com ele todos os dias. Mesmo quando o cara estava acertando 0,320, eu o via acertando tarde depois dos jogos. ele decide, seja o que for que ele e sua família decidam… ele tomará a decisão certa para ele. Definitivamente, tivemos sorte de tê-lo aqui e seria ótimo continuar jogando com ele, porque ele é definitivamente um jogador especial.

Judge e Soto formaram uma dupla dinâmica na escalação dos Yankees, combinando 99 home runs, mas Soto foi evasivo em dar aos Yankees uma vantagem para contratá-lo novamente. Ele não está fechando nenhuma porta para eles – ou para qualquer time de beisebol.

“Estou muito feliz com a cidade, com a equipe, mas no final veremos”, disse Soto. “Vamos analisar cada situação, cada oferta que recebermos. Não sei quais equipes querem vir atrás de mim, mas definitivamente estarei aberto para ouvir cada equipe. portas fechadas ou algo assim, então estaremos disponíveis para todas as 30 equipes.”

Embora cada equipe possa usar seu talento, apenas algumas provavelmente conseguirão arcar com seu enorme pagamento potencial. Ambas as equipes de Nova York se encaixam perfeitamente, assim como quase todas as outras franquias de grande mercado. Soto foi questionado sobre a possibilidade de receber um negócio que poderia valer mais de US$ 600 milhões.

“É muito dinheiro que as pessoas falam aqui e ali, mas definitivamente vamos sacudi-lo”, disse ele. “Qual é o meu valor?”

Essa é uma pergunta que começará a ser respondida por seu agente, Scott Boras, a partir da próxima semana nas Reuniões de GM no Texas. Se o passado servir de indicação para os principais clientes de Boras, uma decisão não será tomada rapidamente. Enquanto isso, os Yankees podem fazer sua apresentação – tanto no escritório do técnico quanto na sede do clube.

“Espero que ele esteja aqui para sempre, mas também sei que estou animado por ele e pelo que serão os próximos meses para ele”, disse o técnico do Yankees, Aaron Boone. “Mas do meu ponto de vista, eu não poderia ter pedido melhor.”

Judge acrescentou: “Acho que todos nesta sala o querem de volta. … Ele apenas faz muitas pequenas coisas que as pessoas não percebem e que realmente o tornam um dos melhores jogadores, se não o melhor jogador do jogo. .”

Perguntaram a Soto qual será sua prioridade na agência livre.

“Sinto que todos querem estar em um time vencedor”, disse ele. “Essa é uma das maiores coisas que você admira. Você quer fazer parte disso. Mesmo que não chegue ao último time sobrevivente, você quer estar envolvido em todos esses [games]então acho que essa é uma das maiores coisas que procuro.”

Os Yankees também têm várias outras decisões a tomar em relação a potenciais agentes livres, começando com uma opção de US$ 17 milhões sobre o homem da primeira base Anthony Rizzo para a próxima temporada. Na quinta-feira, ele fará novas radiografias de dois dedos quebrados que jogou durante a pós-temporada. Então ele descobrirá seu futuro. Independentemente da decisão do time, Rizzo, 35 anos, disse que quer continuar jogando.

“Não sei o que será o futuro [hold]”, disse Rizzo. “Fale com Cash (Brian Cashman), veja o que eles estão pensando. Ainda temos muito para dar neste jogo de muitas maneiras diferentes.”

Os arremessadores Clay Holmes e Tommy Kahnle também são agentes livres, assim como o infielder Gleyber Torres e o outfielder Alex Verdugo.

“Eu realmente comecei a pensar nisso agora”, disse Verdugo sobre a agência gratuita. “Tem sido o grupo de caras mais próximo com quem estive e esses caras me emocionam só porque eles significam para mim e o quanto eles me aceitaram e me deixaram entrar. Então, temos algumas coisas em que pensar, mas eu definitivamente quero voltar às riscas para nos ajudar a ganhar um.”

Soto também expressou o desejo de vencer tudo depois de perder por pouco com os Yankees. Mas será para o outro time de Nova York ou para outra pessoa? A intriga provavelmente será semelhante à agência gratuita de Shohei Ohtani na última offseason, quando ele assinou por mais de US$ 700 milhões com o Los Angeles Dodgers, que derrotou o Yankees para vencer a World Series. O acordo de Soto provavelmente não atingirá os níveis de Ohtani, mas certamente será rico.

“Sair de qualquer lugar que seja um time vencedor? É sempre difícil e definitivamente esse lugar foi muito especial”, disse Soto. “Foi muito bom para mim. Estou muito feliz. Esteja aqui ou não, estou muito feliz pelos companheiros que tenho e pelas pessoas que conheci aqui. Este foi um momento muito especial grupo.”