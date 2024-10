Juiz da 13ª Zona Eleitoral participa de palestra com estudantes de Penedo

Na última semana, o juiz da 13ª Zona Eleitoral, José Eduardo Nobre Carlos, proferiu palestra na para estudantes da Escola Estadual Correia Titara, no município de Penedo. Dezenas de jovens participaram do evento, que abordou temas como a importância do primeiro voto, cidadania e combate às notícias falsas.



“Nesta reta final do período eleitoral, é importante participar de eventos que aproximem a Justiça Eleitoral dos eleitores e eleitoras, especialmente deste público composto por jovens e adolescentes que votarão pela primeira vez”, pontuou o magistrado eleitoral.

Fonte: TRE-AL