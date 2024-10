Juiz na sentença de Menendez é chamado de ‘mente aberta’ e ‘destemido’ pelos advogados de Los Angeles

Os irmãos Menendez podem ter acabado de interromper a nova sentença… porque o juiz do caso deles é notoriamente liberal – e os advogados locais dizem que ele os está libertando.

Juiz William C.Ryan do Tribunal Superior do Condado de Los Angeles foi designado para o caso Menendez… e conversamos com vários advogados proeminentes que argumentaram perante este juiz e o conhecem pessoalmente, e todos eles destacam sua justiça e natureza de mente aberta .

Disseram-nos que ele é inteligente e destemido… e os juízes supervisores gostam de atribuir-lhe casos delicados que outros juízes teriam medo de tratar.



Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZ. com

Um bom exemplo disso… somos informados de que ele cuidou de um caso famoso em que o LAPD recebeu um mandado de um juiz e – ao ouvir as evidências – decidiu anular o mandado de busca, alegando que era injusto.

Um proeminente advogado de defesa criminal disse ao TMZ… “A defesa o ama” – e outro nos disse “Ele vai libertá-los”. [the Menendez brothers].”

Aliás… O juiz Ryan não foi apenas designado para o caso Menendez – ele está lidando com isso há cerca de um ano e meio. No ano passado, ele emitiu uma ordem ao promotor distrital do condado de LA George Gascón investigar as denúncias de abuso sexual feitas por Érico dar Lyle contra o pai deles José Menéndezdepois a carta que Erik supostamente escreveu meses antes dos assassinatos de seu primo Andy Cano veio à tona.

Os advogados dos irmãos Menendez entraram com uma ação no tribunal para dar uma nova olhada em seu caso à luz das novas evidências… então, Ryan está bem ciente de todos os desenvolvimentos recentes.

Fomos informados de que o juiz Ryan responderá às acusações de abuso sexual, aos registros de prisioneiros modelo dos irmãos por quase 35 anos e ao fato de muitos membros da família – vítimas no caso – terem se apresentado defendendo sua libertação.

Ryan frequentemente lida com casos de nova sentença… e adquiriu um conhecimento e compreensão impressionantes ao longo do tempo – com vários casos que ele revisou terminando em libertação.



Reproduzir conteúdo de vídeo



Raposa 11 Los Angeles

DA Gascón anunciou ontem que iria defender a nova condenação dos irmãos de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional para prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional … e – por causa do tempo cumprido – eles serão elegíveis para liberdade condicional imediatamente se o juiz William C. Ryan assinar.