Juiz, Ohtani, Hoskins entre os vencedores do Players Choice Award da MLB

LOS ANGELES – O defensor externo do New York Yankees, Aaron Judge, foi eleito o jogador do ano e o melhor jogador da Liga Americana pela segunda vez por outros jogadores da liga principal no Players Choice Awards anual da Major League Baseball Players Association.

O rebatedor designado do Los Angeles Dodgers, Shohei Ohtani, foi eleito o melhor jogador da Liga Nacional, disse o sindicato no sábado.

Judge liderou as ligas principais com 58 homers e 144 RBIs, atingindo 0,322. Ele também ganhou os dois prêmios em 2022.

Ohtani se tornou o primeiro jogador com 50 home runs e 50 bases roubadas, rebatendo 0,310 com 54 home runs, 130 RBIs e 59 roubos de bola. Ele foi eleito o melhor jogador da AL em 2021 e 2023, quando estava com o Los Angeles Angels, e ganhou o prêmio de melhor jogador do ano em 2021.

Escolhas do Editor 2 Relacionado

O homem da primeira base do Milwaukee Brewers, Rhys Hoskins, ganhou o prêmio Marvin Miller de homem do ano, concedido a um jogador cuja liderança inspira outros, e o prêmio de filantropo do ano. Junto com sua esposa, Jayme, Hoskins arrecadou mais de US$ 1 milhão para a Associação de Distrofia Muscular.

Dave Winfield recebeu o Prêmio Curt Flood pela promoção dos direitos dos jogadores e pela devoção ao sindicato. Winfield, um líder sindical de longa data, é conselheiro especial do chefe sindical Tony Clark.

Chris Sale, do Atlanta, foi eleito o melhor arremessador e jogador de retorno da NL.

Tarik Skubal, do Detroit, foi escolhido como o melhor arremessador da AL e o defensor externo do Boston, Tyler O’Neill, como o jogador de retorno da AL.

O defensor externo de San Diego, Jackson Merrill, e o defensor externo de Baltimore, Colton Cowser, foram os estreantes de destaque.