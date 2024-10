JuJu Smith-Schuster e Kareem Hunt são as chaves da vitória do Kansas City Chiefs

KANSAS CITY, Missouri – O jogo de segunda à noite foi um flashback de 2022 ou mesmo 2017 para o Kansas City Chiefs. Eles viram algumas de suas estrelas ofensivas de longa data, o wide receiver JuJu Smith-Schuster e o running back Kareem Hunt, carregá-los novamente com grandes jogos quando os Chiefs derrotaram o New Orleans Saints por 26-13 no Arrowhead Stadium.

“É muito legal trazer os caras de volta”, disse Smith-Schuster. “Eu diria que é como se a banda estivesse junta novamente.”

Smith-Schuster ajudou os Chiefs a compensar a ausência do wide receiver lesionado Rashee Rice com sete recepções para 130 jardas. Hunt correu para 102 jardas e marcou seu primeiro touchdown pelos Chiefs desde que o dispensaram, seis anos atrás.

“É um crédito não só para os rapazes e para o quão duro eles trabalham, mas também para o treinador. [Andy] Reid e apenas conhecer seu conjunto de habilidades e como colocá-los em ótimas posições”, disse o quarterback Patrick Mahomes. “Kareem corre extremamente forte. Ele percorre cada jarda, pega a bola, faz o que for preciso para chegar lá e vencer.

“[Smith-Schuster] se encaixa bem nesse ataque e por isso fez um ótimo trabalho hoje. Foi legal fazer esses caras continuarem.”

Smith-Schuster e Hunt já foram jogadores importantes para os Chiefs. Smith-Schuster foi o principal wide receiver em sua única temporada pelo Chiefs em 2022, quando ganhou o Super Bowl. Hunt liderou a liga na corrida pelos Chiefs como novato em 2017 e estava tendo outra grande temporada em 2018, quando o liberaram depois que apareceu um vídeo mostrando-o empurrando e chutando uma mulher.

Nenhum dos jogadores esteve com os Chiefs recentemente no campo de treinamento. Smith-Schuster estava em um acampamento, mas com o New England Patriots. Hunt não estava contratado e tentava se manter em forma fazendo treinos liderados por seu treinador de atletismo do ensino médio em Cleveland.

Os Chiefs eventualmente fizeram uma ligação para cada um. Os Chiefs queriam profundidade de Smith-Schuster depois de perder Hollywood Brown devido a lesão. Ele pegou apenas dois passes nos quatro jogos antes da noite de segunda-feira, quando seu papel se expandiu no primeiro jogo do Chiefs sem Rice.

“Eu estava bem com [a lesser role]”, disse Smith-Schuster. “Eu estava bem apenas sendo o líder na sala. Eu estava bem em ser apenas o cara ‘rah’.

“Mas acho que quando a oportunidade se apresentou, quis dar um passo à frente. Adoro as adversidades. Adoro ficar deprimido, adoro as dúvidas. eu mesmo [in 2022] e funcionou para mim. Então, voltar aqui foi uma espécie de acéfalo.”

Mahomes comparou Smith-Schuster a Travis Kelce em termos de sua compreensão do que os Chiefs estão tentando realizar em cada jogada.

“Trav é único, mas [Smith-Schuster] tem uma boa noção de todo o conceito da peça e por isso sabe como entrar nos espaços abertos”, disse Mahomes. “Ele fez um bom trabalho hoje ao derrotar o homem quando eles jogaram homem e encontrar janelas [in zone] para conseguir grandes capturas.”

Hunt, após sua liberação pelos Chiefs em 2018, foi rapidamente contratado por sua cidade natal, o Cleveland Browns, e jogou lá durante a temporada passada. Mas ele disse que parte dele sempre esperou outra chance com os Chiefs.

Quando ele marcou o primeiro touchdown do jogo em uma corrida de 5 jardas, ele fez um coração com os dedos ao dizer: “Mostre meu amor por Kansas City”.

“Foi uma sensação ótima voltar à end zone”, disse ele. “Senti muita falta.”