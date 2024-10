Julianna Pena responde aos críticos que acreditam que Kayla Harrison é mais merecedora da disputa pelo título do UFC 307

Julianna Peña está ciente dos pessimistas em relação à disputa pelo título após uma derrota, junto com uma dispensa de mais de dois anos.

A ex-campeã volta ao octógono neste sábado para enfrentar Raquel Pennington pelo título peso galo feminino na co-luta principal do UFC 307, em Salt Lake City. Peña vê como grande parte da comunidade do MMA acredita que não apenas ela não deveria disputar o título, mas Kayla Harrison deveria ser quem desafiaria Pennington neste fim de semana, após finalizar Holly Holm no UFC 300.

Como esperado, “The Venezuelan Vixen” não concorda.

“Eu acho que não só é injusto alguém vencer uma mulher de 45 anos e conseguir uma vitória e ser capaz de lutar pelo título, e simplesmente pular a linha à frente de todas essas outras garotas que estiveram no divisão há muito tempo, mas também não houve mais ninguém que tenha conseguido impedir Amanda Nunes [at UFC 269] da forma dominante que consegui fazer”, disse Peña ao MMA Fighting.

“Até a própria Raquel, [wanted to] pare no banquinho. … Acho que para mim parei e matei o GOAT que ninguém foi capaz de vencer em mais de sete anos – e acho que isso por si só me rendeu a oportunidade de dizer que vou ser brigando pelo cinturão, independente da dispensa.”

Em sua luta mais recente, Peña enfrentou Nunes em uma revanche no UFC 277, em julho de 2022. Nunes acertou todos os três placares dos juízes – chegando a fazer 50-43 – para reconquistar o título. A luta da trilogia estava marcada para o UFC 289 em junho de 2023, mas uma lesão tirou Peña da luta, o que levou Nunes a enfrentar Irene Aldana e vencer – o que acabaria sendo – sua luta de aposentadoria por decisão unânime.

Peña diz que a segunda luta entre ela e Nunes pinta um quadro diferente do que os scorecards sugerem, o que só ajuda em seu argumento para conseguir a disputa pelo título contra seu ex-colega de elenco no O lutador final.

“Claro que perdi no placar, mas se você voltar e assistir aquela luta, eu fiz um armlock muito profundo onde aquela luta poderia ter sido encerrada no quarto round”, disse Peña. “Tive um simples corte superficial no rosto e, sim, com certeza, caí várias vezes, mas nunca fui nocauteado. Levantei-me todas as vezes e, no final do dia, Amanda não conseguiu acabar comigo. Ela não poderia me nocautear. Ela saiu de lá de muletas, em uma cadeira de rodas, e metade do rosto estava inchado como se ela tivesse elefantíase, e ninguém foi capaz de fazer isso com ela, exceto eu.

“Então eu acho que com isso dito, é como uma dessas coisas, tipo, você me bateu? Sim, você pode ter me vencido no placar, mas se ficássemos trancados dentro de uma sala e eles apenas dissessem que um de nós poderia sair, aposto que teria sido eu, porque sei que eu sou um grande guerreiro e que literalmente vou dar o inferno ou morrer tentando. E eu estava me agarrando àquela coisa com toda a força que pude, em minha defesa, e não consegui fazer o trabalho, mas não me sinto derrotado. Chegou a uma decisão e, além de estar sangrando e ter um pequeno corte, nunca parei. E eu nunca irei.”

Já Harrison não disputará o título, mas competirá no UFC 307, quando enfrentar Ketlen Vieira. Embora Peña, em outras entrevistas, diga que pode conseguir atrair Nunes de volta da aposentadoria para uma luta trilogia, ela entende que a realidade da situação mais do que provavelmente se resume ao resultado Harrison x Vieira – especialmente se Harrison vencer.

Peña está alertando Harrison para ficar de olho no prêmio.

“O UFC é muito estratégico no que quer e no que tem que fazer, e garanto a vocês que disse a eles que o vencedor dessa luta vai me enfrentar na próxima disputa pelo título”, explicou Peña. “Então sim, é verdade que quem sair daí vai lutar pelo cinturão.

“Tudo o que sei com certeza é que [Kayla] deveria parar de dizer meu nome e focar na garota com quem ela tem que lutar na frente dela – porque Ketlen não é desleixada.