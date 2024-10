Julio Cesar Chavez e a comparação com Canelo Alvarez: É inveja

MO boxe mexicano sempre teve estrelas que brilham no ringue, mas poucos alcançaram a grandeza de Júlio César Chávez e Canelo Álvarez.

Com um legado incomparável, Chávez é considerado por muitos como o melhor boxeador que o México já produziu, enquanto Caneloo atual campeão, continua a forjar sua lenda.

Apesar de ter conseguido tudo o que conquistou até agora, A carreira de Álvarez sempre foi motivo de polêmica. Da mesma forma, as comparações com o grande Campeão Mexicano têm sido inevitáveis. As críticas têm sido implacáveis ​​com Caneloalgo que Chávez não compartilha totalmente.

Endosso de César

Júlio César Chávez, que tem um total de 107 vitórias na carreira com 85 KO’s, chegou a Defesa de Canelo em várias ocasiões. Em uma entrevista recente, Chávez expressou sua opinião sobre as críticas Álvarez está enfrentando: “É inveja. Canelo alcançou o que tem através da disciplina, do trabalho e tem suas virtudes e defeitos. Ele é um lutador que ganhou o que tem”, comentou Chávez com convicção.

As diferenças entre duas lendas

Apesar de seu notável recorde de 62 vitórias e apenas duas derrotas em 66 lutas, Canelo Álvarez não goza da mesma adoração que Chávez fez em seu dia.

Enquanto Chávez era um ídolo indiscutível, Saulo enfrenta a divisão de um país que nem sempre o apoia totalmente.

O César do Boxe também se referiu a esta situação: “Tivemos um momento em que ele dividiu o México, há quem queira que ele perca, muita gente não gosta dele, mas há gente que o ama, e isso faz com que ele ganhe mais dinheiro, eu gostaria que no meu tempo eu tivesse tudo isso.”