Jürgen Klopp defende mudança da Red Bull após reação dos fãs alemães

Jürgen Klopp defendeu sua decisão de liderar o grupo de clubes de futebol da Red Bull, dizendo que “não queria pisar no calo de ninguém” depois que sua decisão provocou uma reação dos torcedores de seus ex-times na Alemanha.

Klopp assumirá o cargo de chefe de futebol global da empresa de bebidas a partir de janeiro, no que foi amplamente visto como uma decisão surpreendente. Será seu primeiro emprego depois de deixar o Liverpool no final da temporada passada.

Escolhas do Editor 2 Relacionado

“Eu não queria pisar no calo de ninguém, definitivamente não, e pessoalmente adoro todos os meus ex-clubes”, disse Klopp em entrevista divulgada quarta-feira em um podcast apresentado pelo ex-meio-campista do Real Madrid e da Alemanha, Toni Kroos.

Klopp sugeriu que qualquer decisão que tomasse de treinar outro clube também teria decepcionado alguns torcedores.

“Eu realmente não sei o que exatamente eu poderia ter feito para que todos fossem felizes”, disse ele.

A Red Bull, e especialmente a sua equipa RB Leipzig, são amplamente ressentidos por muitos fãs de futebol alemães, que vêem a empresa de bebidas como uma presença corporativa indesejável que tenta comprar o sucesso.

Os torcedores dos antigos clubes de Klopp, como o Borussia Dortmund, criticaram a mudança, e os torcedores do Mainz ergueram cartazes este mês expressando sua decepção e questionando se ele estava “louco”.

O treinador alemão passou 18 anos no Mainz como jogador e treinador antes de ingressar no Dortmund em 2008, onde levou o clube a dois títulos da Bundesliga e à final da Liga dos Campeões.

Klopp disse que nunca viu o envolvimento da Red Bull no futebol “de forma tão crítica” e sugeriu que ela desempenhou um papel importante no retorno do futebol de alto nível à antiga Alemanha Oriental com o projeto de Leipzig.

Klopp disse anteriormente que planejava fazer uma “longa pausa” depois de deixar o Liverpool, onde treinou seu último jogo em maio, após nove anos no clube.

A finalização à queima-roupa de Yoane Wissa decidiu a disputa. Bernd von Jutrczenka/aliança de imagem via Getty Images

“Tenho 57 anos, então ainda posso trabalhar por mais alguns anos, mas não me vejo de fora. [as a coach] por enquanto”, disse ele. “Mas sempre ficou claro que eu não faria nada. E então essa história com a Red Bull entrou em cena e, para mim, é excelente.”

Klopp disse que vê seu papel na Red Bull principalmente como um “conselheiro”, trabalhando em conjunto com os treinadores dos clubes apoiados pela gigante das bebidas.

“Sempre tive a sensação de que o treinador é muitas vezes a pessoa mais solitária do clube”, disse ele.