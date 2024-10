Jürgen Klopp para Red Bull: fãs de Mainz criticam ex-chefe por causa do papel

Jürgen Klopp foi criticado por torcedores de seu ex-clube, Mainz, no sábado, por sua decisão de ingressar na empresa de bebidas energéticas Red Bull e supervisionar seus clubes de futebol.

Os torcedores do Mainz seguraram faixas durante o jogo de seu time na Bundesliga contra o RB Leipzig – um clube apoiado pela Red Bull – nas quais se dirigiram ao seu ex-herói.

“Você esqueceu tudo o que lhe demos?” perguntou uma enorme faixa atrás de um dos gols, referindo-se ao seu choroso discurso de despedida quando deixou o clube após 18 anos como jogador e treinador, em 2008.

“Você está louco?” perguntou outro banner com um trocadilho com o nome de Klopp usando a palavra alemã “bekloppt” para louco, enquanto outro se referia a uma citação dele: “Gosto das pessoas até que elas me decepcionem”.

No início deste mês, a Red Bull anunciou que Klopp se tornará o chefe do futebol global a partir de janeiro, supervisionando sua rede internacional de clubes, incluindo Leipzig, time austríaco RB Salzburg, New York Red Bulls, Bragantino no Brasil e Omiya Ardija no Japão.

A Red Bull também tem uma participação minoritária no Leeds United, clube do Campeonato Inglês, enquanto deverá se tornar uma participação minoritária no Paris FC, clube da segunda divisão francesa.

Depois de deixar Mainz em 2008, Klopp teve passagens de sucesso como treinador no Borussia Dortmund e depois no Liverpool, onde conquistou a Premier League e a Liga dos Campeões.