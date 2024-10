Justin Bieber fotografado agarrando a bunda de Hailey em festa em Los Angeles

Justino dar Hailey Bieber participou de uma festa de lançamento em Los Angeles na noite de quarta-feira – e o cantor estava muito ocupado com sua esposa – literalmente!

Não exatamente as duas mãos – mas uma delas, como JB, foi fotografada agarrando a bunda de Hailey enquanto eles saíam da festa de Rhode Skin em Beverly Hills.

Rhode Skin, como você deve saber, é a linha de cuidados com a pele da Hailey que também se expandiu para maquiagem – e a Sra. Bieber estava promovendo seus produtos mais recentes no evento da noite passada.

Anteriormente, o casal foi flagrado saindo da traseira de um Mercedes-Benz sprinter e caminhando dentro do prédio.

Hailey parecia elegante em um terno cinza enorme com camisa branca, gravata vermelha e salto preto. JB vestiu jeans largos e camisa xadrez com chapéu de aba e óculos escuros.

TMZ. com

O lançamento acontece um dia depois que o TMZ divulgou a história… JB estava chateado com alguns de seus gerentes de negócios por administrar mal seu dinheiro. Considerando todas as coisas, ele não parece estar muito incomodado com isso.