Justin Bieber luta com saúde mental em meio ao escândalo de Diddy

Justin Bieber está passando por um momento difícil agora, já que está lutando para aceitar as acusações contra seu outrora amigo próximo, Sean “Diddy” Combs. É muita coisa para lidar, especialmente considerando sua história. De acordo com uma fonte que conversou com a Us Weekly, Justin está realmente sentindo o peso de tudo isso mentalmente.

“Ele tem uma grande história com Diddy e as acusações contra ele têm sido difíceis de processar“, disse a fonte.

Sean Diddy Combs se gaba de ter passado 48 horas com o jovem Justin Bieber

É compreensível que Justin se sinta assim, dadas as circunstâncias. Outra fonte mencionou ao canal que Justin está se sentindo “completamente enojado” com toda a situação e foi aconselhado a ficar longe de qualquer coisa relacionada a isso. Isso é muito para lidar, especialmente quando envolve alguém de quem você já foi próximo.

Além de tudo isso, Justin foi visto recentemente parecendo bastante abatido em público. Ele foi fotografado deixando sozinho um local popular em Los Angeles e definitivamente parecia perdido em pensamentos ao volante de seu carro.

Justin prioriza a vida familiar

Mas em meio a toda a turbulência, há uma fresta de esperança para Justin. Ele está encontrando alegria e foco em ser pai de seu filho recém-nascido, Jackque ele divide com sua esposa Hailey Bieber. De acordo com uma terceira fonte, sua felicidade como pai supera a ansiedade que ele sente em relação a toda a situação de Diddy.

“Sua felicidade de ser pai superou sua ansiedade em relação a Diddy”, compartilhou a fonte.

Justin está encontrando consolo e alegria em seu papel de pai. A família pode ser uma grande fonte de força em tempos difíceis, e parece que é exatamente isso que está acontecendo com ele. Ele está optando por se concentrar nos aspectos positivos de sua vida.

No final das contas, parece que Justin está tentando se distanciar da negatividade que cerca os problemas de Diddy. Segundo a mesma fonte, ele não quer nada com isso e está focado em deixar isso no passado.

“Está no passado dele e é onde ele quer deixar“, acrescentou a fonte.