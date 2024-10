Justin Bieber se apresenta com Don Toliver, Hailey Bieber dança e aplaude

A estrela pop subiu ao palco durante o show do DT em Los Angeles no sábado à noite… cantando e dançando. Houve alguns aplausos na multidão e muitas câmeras filmando a estrela que não tem um desempenho tão bom quanto antes.

Os vídeos postados no IG por Hailey também capturam sua reação ao seu homem voltar ao palco … dançando as faixas de Toliver enquanto está sentado bem longe do palco, no que parece ser uma espécie de área VIP.