Juventus nega contratação de Arda Güler após conta X hackeada

A Juventus disse que uma de suas contas de mídia social foi hackeada na segunda-feira, depois que torcedores foram pegos de surpresa com o anúncio falso da contratação do adolescente turco do Real Madrid, Arda Güler, pelo clube italiano.

A janela de transferências pode estar fechada, mas os seguidores da conta inglesa da Juve na plataforma de mídia social X ficaram coçando a cabeça quando uma foto do meio-campista Güler do Real Madrid em um aeroporto foi postada.

“Bem-vindo à Juventus, Arda Güler”, dizia o post.

“A estrela em ascensão do futebol faz agora parte da família Juventus.”

A Juventus esclareceu então a situação da sua conta italiana, para grande decepção dos seus adeptos, e o altamente cotado internacional de 19 anos não irá jogar na Serie A tão cedo.

“Nossa conta da Juventus English foi hackeada. Por favor, ignore as informações falsas publicadas nesta conta”, dizia o post oficial do clube no X.

A Juventus recebe o VfB Stuttgart na terça-feira, tendo começado a Liga dos Campeões com um histórico perfeito, após abrir com uma vitória em casa por 3 a 1 sobre o PSV Eindhoven e uma vitória por 3 a 2 sobre o RB Leipzig.

Arda Güler (L) no treino do Real Madrid no domingo. Hélios de la Rubia/Real Madrid via Getty Images

A equipe de Motta tem sido prolífica na Europa, marcando seis gols nessas duas partidas, mas sua linha de ataque tem sido menos eficaz na Série A, marcando 11 gols em oito jogos.

“Não há diferença entre a Liga e a Liga dos Campeões”, disse Motta aos repórteres na segunda-feira. “Devemos ter sempre a mesma atitude, cada jogo é uma história em si – com estratégias e situações em evolução.

“Não somos só nós que temos dificuldades contra equipas que fecham bem, todos lutam, o futebol é assim e por isso temos que dar tudo e acreditar até ao fim.

“Temos de continuar a melhorar em todos os aspectos, tanto a nível de jogo como mental. Esperamos ter um bom desempenho, praticar um bom futebol, é assim que teremos hipóteses de vencer”.