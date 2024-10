Kamala Harris e Donald Trump apresentam celebridades, Usher vs. Antonio Brown

Kamala Harris está se voltando para o ícone ATL Usher para ajudá-la a proteger a Geórgia e, embora a maioria dos especialistas pense que as celebridades não movem a agulha – ambas as campanhas estão se unindo a eles sempre que podem.



Pouco mais de duas semanas antes do dia da eleição, Usher subiu ao pódio no sábado para o comício do vice-presidente em Atlanta… onde elogiou Harris como uma “nova geração de liderança para nosso país”.

O vencedor do Grammy acrescentou que está apoiando KH para prez porque ela “luta pelos direitos de todos, pela liberdade”… e ele lembrou à multidão que eles estão na reta final para levar seu candidato até a linha de chegada.

Como disse Usher: “Tudo o que fizermos nos próximos 17 dias afetará a vida de nossos filhos, de nossos netos e das pessoas que mais amamos”.

As pesquisas mais recentes dão Donald Trump uma ligeira vantagem em GA, um dos estados decisivos críticos… o que explica o grande esforço de Usher para levar os eleitores, especialmente a comunidade negra da Geórgia, às urnas para Harris.

Enquanto isso, Trump estava no norte, trabalhando para atrair votos na crucial Pensilvânia… e recrutando alguns heróis do esporte locais. Antonio Brown dar Le’Veon Bell não têm o nome de Usher reconhecido – mas, entre os fãs de futebol da PA, eles são lendas do Pittsburgh Steeler.

Ambas as estrelas aposentadas da NFL juntaram-se a Trump no palco para seu comício de sábado em Latrobe, PA. Antonio usava um boné vermelho do MAGA enquanto fazia o papel de líder de torcida… concentrando-se menos na política de Trump e mais em animar a multidão.

Ele liderou gritos de “Aqui vamos nós, Steelers” e atirou no companheiro de chapa de Harris Tim Walzalegando que “ele não é um verdadeiro treinador de futebol”.



Este foi o mesmo comício onde Trump fez vários comentários sobre Arnold Palmertamanho do pênis. Não está claro se Antonio e Le’Veon estão aliviados ou insultados porque o candidato não fez menção à sua masculinidade.